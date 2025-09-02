İstanbul’da İki Kişi Gözaltına Alındı

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCISI EVİNDE YAŞANAN HAREKETLİLİK

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in Sarıyer’deki konutunun önünde sabah saatlerinde meydana gelen olay, güvenlik güçlerini harekete geçirdi. İddialara göre, motosikletli iki kişi, savcının evinin önüne gelerek görevdeki polis memurlarına “Savcı gelecek mi?” diye sordu. Bu durum, polislerin dikkatini çekti ve şahıslar takibe alındı. Ardından, İstanbul’un başka bir ilçesinde gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLERİN İFADELERİ VE İNCELEME SONUCU

Gözaltına alınan şüpheliler, ifade işlemleri için Organize Şube Müdürlüğü’ne yönlendirildi. Yapılan ilk incelemede, bu şahısların herhangi bir silahlı terör örgütü ya da organize suç ile bağlantılarının olmadığı belirlendi. Şüphelilerden biri ifadesinde, kız arkadaşının Başsavcı Gürlek’in evine yakın bir bölgede yaşadığını ve meraktan polislerle sohbet etmek istediğini aktardı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRMEKTE

Başsavcılık kaynakları, olayı doğrulayarak soruşturmanın detaylı bir şekilde devam ettiğini ve dijital materyallere el konulduğunu bildirdi. Yetkililer, olayın suikast şüphesi çerçevesinde de değerlendirildiğini ifade etti.