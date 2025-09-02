Trump: “Geç Kalındı!” Sıfır Vergi Teklifi

TRUMP’IN HİNDİSTAN’A YÖNELİK AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan’ın ABD’den ithal edilen ürünlere uyguladığı gümrük vergilerini sıfırlamayı önerdiğini duyurdu. Bugün Truth Social platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin uzun süredir “tek taraflı” olduğunu belirtti ve bu öneriyi geç kalmış bir adım olarak nitelendirdi. Trump, “Şimdi tarifeleri sıfıra indirmeyi teklif ettiler, ama artık çok geç. Bunu yıllar önce yapmalıydılar” ifadelerini kullandı. Bu açıklama, Trump’ın Hindistan’a yönelik ticaret politikalarının ve iki ülke arasındaki tarifelere dair tutumunun devamı niteliğini taşıyor.

GÜMRÜK VERGİLERİNE DAİR GEÇMİŞTEKİ UYGULAMALARI HATIRLATTI

Trump’ın bu yorumları, geçmişte uygulanan yüksek gümrük vergisi politikalarını yeniden gündeme getirdi. Trump yönetimi, Hindistan’dan ithal edilen bazı ürünlere yönelik gümrük vergilerini toplamda %50’ye kadar çıkarmıştı. Bu uygulamalar, ikili ekonomik ilişkilerde gerginlik yaratmıştı. ABD, bu tarifeleri ticaret dengesizliğini azaltmak ve yerli üretimi desteklemek amacıyla devreye almıştı.

TALEBİN ZAMANLAMASI SORGULANIYOR

Hindistan’ın henüz mevcut yüksek gümrük vergilerine rağmen ticaret açığını kapatmaya yönelik somut adımlar atmaması, Washington’da tepkiyle karşılanmıştı. Trump’ın son açıklaması, Hindistan’ın bu politikayı değiştirme niyeti içerisinde olduğuna dair bir işaret olsa da, teklifin zamanlaması Trump tarafından sorgulanıyor.

HİNDİSTAN TARAFINDAN RESMİ YANIT YOK

Trump’ın açıklamalarının ardından gözler Hindistan tarafına çevrildi. Ancak, Washington’daki Hindistan Büyükelçiliği’nden şu ana kadar resmi bir yanıt gelmedi. Hindistan hükümetinin, Trump’ın iddialarına yönelik bir açıklama yapıp yapmayacağı ise belirsizliğini koruyor. İki ülke arasındaki ticaret ilişkileri, zaman zaman siyasi gerilimlerle gölgelenmiş olsa da, son yıllarda karşılıklı ekonomik bağımlılığın arttığı görülüyor. Hindistan’ın sıfır tarife teklifi, bu ilişkilerin yeni bir aşamaya geçişi açısından dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.