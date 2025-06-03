A Milli Takım, ABD’de

A MİLLİ TAKIM ABD’DE

Eylül ayında başlayacak 2026 FIFA Dünya Kupası Eleme Grubu maçlarına hazırlanan A Milli Futbol Takımı, özel karşılaşmalar için ABD’ye ulaştı. İstanbul’dan kalkan özel uçak, yerel saatle 02.10’da Boston Logan Havalimanı’na iniş yaptı. Ay-yıldızlı ekip, havalimanında kendilerini bekleyen otobüsle kalacakları otele geçti. Otel girişinde az sayıda Türk taraftar, milli takım kafilesini karşıladı ve futbolcular taraftarlara imza verdi. Millilerin, ABD’deki ilk antrenmanını ise bugün TSİ 23.45’te gerçekleştirmesi bekleniyor.

HAZIRLIK PROGRAMI

Ay-yıldızlı ekip, hazırlıklarını 6 Haziran’a kadar Boston’da sürdürecek. Ardından, ABD ile oynayacağı karşılaşmaya otobüsle geçecek. Teknik direktör Vincenzo Montella ve aday kadrodan bir futbolcu, 7 Haziran Cumartesi günü TSİ 02.15’te Pratt & Whitney Stadı’nda basın toplantısı yapacak. ABD-Türkiye karşılaşması ise 7 Haziran Cumartesi günü TSİ 22.40’ta başlayacak. A Milli Takım, ABD kampındaki ikinci özel maçını Meksika ile oynamak üzere 8 Haziran’da Kuzey Carolina’ya hareket edecek. Montella ve kadrodan bir oyuncu, 9 Haziran Pazartesi günü TSİ 21.00’de Kenan Stadı’nda basın toplantısı gerçekleştirecek. Ay-yıldızlılar, Meksika ile 11 Haziran Çarşamba günü TSİ 04.00’te karşılaşacak. Milli takım kafilesi, Meksika maçının ardından İstanbul’a dönecek.