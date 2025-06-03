A Milli Takım, ABD’ye Gitti

A MİLLİ TAKIM ABD’DE HAZIRLIKLARA BAŞLADI

A Milli Futbol Takımı, Eylül ayında başlayacak 2026 FIFA Dünya Kupası Eleme Grubu karşılaşmalarına hazırlık amacıyla ABD’ye ulaştı. Ay-yıldızlı ekibi taşıyan özel uçak, İstanbul’dan yerel saatle 02.10’da Massachusetts eyaletindeki Boston Logan Havalimanı’na iniş yaptı. Saate basan milli takım kafilesi, havalimanında kendilerini bekleyen otobüsle konaklayacakları otele yöneldi. Otel girişi sırasında az sayıda Türk taraftar, milli futbolcuları karşıladı ve futbolcular, taraftarlara imzalarını verdi.

MİLLİLERİN HAZIRLIK PROGRAMI

A Milli Takım, hazırlıklarını 6 Haziran’a kadar Boston’da sürdürecek. Daha sonra, ABD’yle oynayacağı karşılaşma için otobüsle Hartford’a geçiş yapacak. Teknik direktör Vincenzo Montella ve aday kadrodan bir futbolcu, 7 Haziran Cumartesi günü saat 02.15’te Pratt & Whitney Stadı’nda basın toplantısı düzenleyecek. Türkiye-ABD karşılaşması, 7 Haziran Cumartesi günü saat 22.40’ta başlayacak.

MİLLİLERİ BEKLEYEN İKİNCİ MAÇ

Ay-yıldızlı takım, ABD kampındaki ikinci özel maçını oynayacakları Meksika karşılaşması için 8 Haziran’da Kuzey Carolina’ya hareket edecek. Teknik direktör Montella ve kadrodan bir futbolcu, 9 Haziran Pazartesi günü saat 21.00’de Kenan Stadı’nda bir basın toplantısı gerçekleştirecek. Türkiye’nin, 2026 FIFA Dünya Kupası’nın diğer ev sahibi Meksika ile ilk kez karşılaşacağı bu maç, 11 Haziran Çarşamba günü saat 04.00’te başlayacak. Milli takım kafilesi, Meksika maçının ardından İstanbul’a geri dönecek.