AB ve Çin Arasında Bataryalı Araç Anlaşması

Çin Ticaret Bakanlığı, Avrupa Birliği ile Çin menşeli elektrikli araçların fiyatlandırılması konusundaki süregelen anlaşmazlığın çözümüne yönelik kaydedilen önemli bir gelişmeyi duyurdu. Bakanlık açıklamasında, tarafların ticari ilişkileri düzenleyecek bir çerçeve anlaşması üzerinde anlaştığını belirtti. Bu kapsamda AB Komisyonu, Çinli ihracatlar için “Fiyat Taahhüdü Önerilerine İlişkin Kılavuz Belge” yayımlayacak. Bu belgenin amacı, fiyat taahhütleri önerilerinin Dünya Ticaret Örgütü kurallarına uygun, objektif ve adil bir şekilde değerlendirilmesini sağlamak.

AB’DEN EK VERGİLER UYGULANIYOR

AB Komisyonu, Ekim 2023’te başlattığı sübvansiyon soruşturması sonucunda Çin’den ithal edilen elektrikli araçlara standart yüzde 10 vergiye ek olarak çeşitli gümrük tarifeleri uygulamaya koymuştu. Bu karar çerçevesinde Tesla modellerine yüzde 7,8, BYD’ye yüzde 17, SAIC Motor ile diğer iş birliği yapmayan şirketlere ise yüzde 35,3 oranına kadar ek vergiler getirildiği belirtilmişti.