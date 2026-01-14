ABD 75 Ülkeyle Göçmen Vize İşlemlerini Durdurdu

ABD, YABANCILARA YÖNELİK VİZE İŞLEMLERİNİ DONDURDU

ABD, Başkan Donald Trump’ın ülkeye gelmek isteyen yabancılara yönelik yeni bir hamle gerçekleştirerek, 75 farklı ülkeden gelen göçmen vizelerinin işlenmesini durdurduğunu duyurdu. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, sosyal medya platformu X’te paylaştığı mesajında, “ABD, Somali, Rusya ve İran da dahil olmak üzere 75 ülke için tüm vize işlemlerini dondurdu” ifadesini kullanarak, alınan kararın göçmen vizeleriyle ilgili olduğunu vurguladı.

VİZE İPTALLERİ BİDEN DÖNEMİNİN İKİ KATI

Trump yönetimi, tekrar göreve gelmesi halinde 2025’te 100 binden fazla vizeyi iptal etti. İptal edilen vizelerin kapsamı içinde yaklaşık 8 bin öğrenci vizesi de bulunuyor. ABD Dışişleri Bakanlığı, Trump dönemindeki vize iptallerinin, Joe Biden döneminin 2024 yılına kıyasla iki katından fazla olduğunu bildirdi. İptal edilen vizelerin büyük bir kısmı, süre aşımına uğrayan uzman işçilik ile turistik amaçlı seyahat edenleri içeriyor. Yaklaşık 2 bin 500 uzman işçi, bu süreçte yasal statülerini kaybetmiş durumda. Vizelerini kaybeden işçi ve öğrencilerin çoğunun suça karıştığı iddia ediliyor.

