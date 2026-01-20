ABD Büyükelçisi Barrack’tan Suriye’deki Kürtlere İntibak Çağrısı

ABD’NİN SÜRECİN DEĞİŞİMİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALARI

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Haseke kentinde terör örgütü YPG/SDG ile Suriye hükümeti arasındaki idari ve askeri entegrasyon mutabakatının ardından bilgiler verdi. Barrack, “Şu anda Suriye’deki Kürtler için en büyük fırsat, Devlet Başkanı Ahmed Şara liderliğindeki yeni hükümetin yönetimindeki Esad sonrası geçiş sürecinde yatmaktadır” ifadelerini kullanarak, yeni hükümetin Kürtler için vatandaşlık hakları, kültürel koruma ve siyasi katılım ile birleşik bir Suriye devletine entegre olma yolunu sunduğunu aktardı. Ayrıca, Barrack, “Bu haklar, birçok Kürt’ün vatansızlık, dil kısıtlamaları ve sistematik ayrımcılığa maruz kaldığı Beşar Esad rejimi altında uzun süredir reddedilmekteydi” dedi.

ABD’NİN SAVAŞ STRATEJİSİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Barrack, ABD’nin Suriye’deki varlığının öncelikli olarak terör örgütü DAEŞ’e karşı operasyonlar olduğunu dile getirdi. SDG’nin 2019 yılına kadar DAEŞ’e karşı etkili bir ortaklık yürüttüğünü belirten Barrack, ortaklık geliştirebilecek işlevsel bir merkezi Suriye devleti olmadığını vurguladı. Devrik lider Beşar Esad rejiminin zayıflaması ve İran ile Rusya ile olan ittifaklarının, DAEŞ’e karşı etkili bir ortak olmalarını engellediğini söyleyen Barrack, yeni yönetim ile Suriye’de durumun köklü bir şekilde değiştiğine dikkat çekti. Barrack, “Bugün, durum temelden değişmiştir. Suriye artık, DAEŞ’i yenmek için Küresel Koalisyon’a katılan, batıya yöneldiğini ve terörle mücadelede ABD ile işbirliği yapacağını gösteren, tanınmış bir merkezi hükümete sahiptir” diye ekledi.

ABD’NİN ASKERİ VARLIĞINA YENİ YAKLAŞIM

Barrack, ABD’nin SDG rolünü uzun süre uzatmak yerine, yeni hükümete entegrasyonunu desteklediğini ifade etti. 18 Ocak’ta imzalanan entegrasyon anlaşmasına dair detaylar paylaşan Barrack, anlaşmanın SDG savaşçılarını ulusal orduya entegre ettiğini, önemli altyapıların devrini sağladığını ve DEAŞ hapishaneleri ile kamplarının kontrolünü Şam’a devrettiğini belirtti. Barrack, ABD’nin uzun vadeli askeri varlık konusunda hiçbir çıkarı olmadığını, DAEŞ kalıntılarını yenilemek, uzlaşmayı desteklemek ve ulusal birliği ilerletmeyi önceliklendirmenin gerekliliğini vurguladı.

KÜRTLER İÇİN YENİ FIRSATLAR

Suriye’nin yeni hükümetinin Kürtler için eşsiz fırsatlar sunduğunu belirten Barrack, “Yeni Suriye devletine entegrasyon, tam vatandaşlık hakları, Suriye’nin ayrılmaz bir parçası olarak tanınma, Kürt dili ve kültürünün anayasal olarak korunması ve yönetişime katılım gibi, SDG’nin iç savaş kaosunda sahip olduğu yarı özerkliğin çok ötesinde haklar sunmaktadır” dedi. Kırılgan ateşkes ortamının risk oluşturduğunu belirten Barrack, ABD’nin Kürtlerin haklarının korunması ve DAEŞ’e karşı işbirliği için baskı yaptığına dikkat çekti. Deneyimli diplomat, “Alternatif olan uzun süreli ayrılık, istikrarsızlığa veya DAEŞ’in yeniden dirilişine yol açabilir” şeklinde değerlendirdi.

GÜVENLİK VE ENTEGRASYON ÇALIŞMALARI

Barrack, ABD’nin Suriye’deki önceliklerini de ifade etti. “Şu anda SDG tarafından korunan DAEŞ tutuklularının bulunduğu cezaevi tesislerinin güvenliğini sağlamak, SDG ile Suriye hükümeti arasında görüşmeleri kolaylaştırarak SDG’nin barışçıl bir şekilde entegrasyonunu ve Suriye’nin Kürt nüfusunun tarihi bir tam Suriye vatandaşlığına siyasi olarak dahil edilmesini sağlamak,” şeklinde açıklamada bulundu.