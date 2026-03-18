İsrail, İran İstihbarat Bakanını Hedef Aldı

İsrail, yaptığı duyuruda İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib’in düzenlenen hava saldırısında hedef alındığını bildirdi. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Hatib’in gece yapılan saldırıda “etkisiz hale getirildiğini” belirtti. Ayrıca, Katz, hem kendisi hem de Başbakan Binyamin Netanyahu’nun, diğer üst düzey İranlı yetkililerin öldürülmesi için orduya ek bir onaya gerek kalmaksızın yetki verdiğini aktardı.

İRAN CUMHURBAŞKANI KONUŞTU

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Hatib’in ölümünü onayladı. Pezeşkiyan, “İsmail Hatib, Ali Larijani ve Aziz Nesirzade’nin, aile üyelerinin ve onlara eşlik eden ekibin alçakça suikast sonucunda öldürülmesi bizi derinden üzmüştür.” ifadesine yer verdi.

HedefTE ÜST DÜZEY İSİMLER VAR

İsrail istihbaratı, Larijani’nin başkent çevresindeki bir sığınakta diğer yetkililerle birlikte olduğunu tespit ederek füze saldırısı gerçekleştirdi. Aynı gece, Besic güçlerinin lideri Gulam Rıza Süleymani de alınan istihbarat doğrultusunda hedef alındı ve öldürüldü.

SAVAŞTA CAN KAYBI ARTIYOR

İran’da bugüne kadar öldürülen siyasilere bakıldığında; dini lider Ali Hamaney, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Ali Larijani, Savunma Konseyi Başkanı Ali Şemhani, Savunma Bakanı Ali Nasırzade ve İstihbarat Bakanı İsmail Hatib öne çıkıyor. Öldürülen askerî komutanlar arasında ise Genelkurmay Başkanı Abdürrahim Musevi, Devrim Muhafızları’nın Komutanı Muhammed Pakpur ve Besic Komutanı Gulam Rıza Süleymani yer alıyor.

BÖLGEDE TANSİYON ARTIYOR

Bölgede tansiyon yükselmeye devam ediyor; İsrail ve ABD’nin 28 Şubat’tan bu yana İran’a yönelik ortak saldırılar düzenlediği ifade ediliyor. Bu süreçte, aralarında dönemin dini lideri Ali Hamaney’in de bulunduğu yaklaşık bin 300 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. İran ise, bu saldırılara karşılık olarak İsrail’in yanı sıra ABD askerî varlıklarına ev sahipliği yapan Körfez ülkelerine füze ve insansız hava aracı saldırıları düzenliyor.