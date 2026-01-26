ABD’de Tarihi Kar Fırtınası Can Kaybını Artırıyor

ABD’DE TARİHİ KAR YAĞIŞI VE SOĞUK HAVA ETKİSİ

ABD’de “tarihi” olarak adlandırılan kar fırtınası ve aşırı soğuklar önemli etkiler yaratmaya devam ediyor. Söz konusu hava koşulları neticesinde ülke genelinde hâlâ 800 binden fazla birey elektriksiz kalırken, 17 binin üzerinde uçuş iptal edildi. Büyük şehirlerdeki okullar ya eğitime ara verdi ya da uzaktan eğitime geçiş yaptı.

BÜYÜK RİSK ALTINDAKİ KİŞİLER

Yetkililer, fırtınanın etkilerinin günlerce, hatta haftalarca sürebileceğini belirtirken, yaklaşık 90 milyon kişinin “aşırı soğuk” uyarısı altında bulunduğuna dikkat çekti. Tennessee eyaletinde 3 bireyin “hava koşullarına bağlı nedenlerle” yaşamını yitirdiği, böylesi soğuk hava ve kar fırtınası sebebiyle can kaybı sayısının 11’e ulaştığı bildirildi.

YAĞIŞ MİKTARLARI UYARIYOR

Başkent Washington’da 10 santimetreye kadar kar yağması beklenirken, New York ve New Jersey eyaletlerinde ise 30 santimetreye kadar kar yağışının öngörüldüğü belirtildi. New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, düzenlediği dünki basın toplantısında, 5 evsizin dışarıda ölü bulunduğunu ve bu rakamın artabileceğini açıkladı.

GENEL DURUM VE UYARILAR

Ulusal Hava Durumu Servisi, ülkede 213 milyon kişinin güney eyaletlerinde tehlikeli buzlanma, kuzeydoğu eyaletlerinde ise kar fırtınası koşulları altında olduğunu duyurdu. Yetkililer, kar fırtınasının ülkenin büyük bir kısmında devam edeceğini ve daha sonra çok düşük sıcaklıkların etkisiyle buzlanma ile “tehlikeli seyahat ve altyapı etkilerinin” birkaç gün süresince yaşanabileceği konusunda halkı uyardı.

