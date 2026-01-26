ABD’de Tarihi Kar Fırtınası ve Soğuk Etkili Oluyor

ABD’DE KAR YAĞIŞI VE AŞIRI SOĞUKLAR ETKİLİ

ABD’de, “tarihi” olarak adlandırılan ağır kar yağışı ve dondurucu soğuklar ülkede ciddi etkilere yol açıyor. Ülke genelindeki 800 binden fazla kişinin elektriksiz kaldığı, 17 bini aşkın uçuşun iptal edildiği bildirildi. Büyük şehirlerdeki okullarda ya eğitime ara verildi ya da uzaktan eğitim sistemine geçildi. Yetkililer, fırtınanın etkilerinin günler hatta haftalar boyunca devam edebileceğini ifade ederken, yaklaşık 90 milyon kişinin “aşırı soğuk” uyarısı altında olduğu belirtildi.

CAN KAYBI ARTIYOR

Tennessee eyaletinde, “hava koşullarına bağlı nedenlerle” 3 kişinin hayatını kaybettiği, böylece soğuk hava ve kar fırtınası nedeniyle can kaybı sayısının 11’e ulaştığı açıklandı. Başkent Washington’da kar yağışının 10 santimetreye, New York ve New Jersey eyaletlerinde ise 30 santimetreye kadar ulaşmasının beklendiği kaydedildi. New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, gerçekleştirdiği bir basın toplantısında, dışarıda ölü bulunan 5 evsizin olduğunu ve bu sayının daha da artabileceğini bildirdi.

TEHLİKELİ DURUM UYARILARI

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi’nden yapılan açıklamada, 213 milyon kişinin güney eyaletlerinde tehlikeli buzlanma, kuzeydoğu eyaletlerinde ise kar fırtınası altında bulunduğu vurgulandı. Yetkililer, kar fırtınasının ülkenin büyük bir kısmında etkili olmaya devam edeceği, ardından çok düşük sıcaklıkların geleceği ve bunun sonucunda buzlanma ile “tehlikeli seyahat ve altyapı etkileri” olabileceği konusunda uyarıda bulundu.