TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan Komisyon Çalışmaları Açıklaması

tbmm-baskani-numan-kurtulmus-tan-komisyon-calismalari-aciklamasi

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ’TAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İspanya Temsilciler Meclisi Başkanı Francina Armengol Socias ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda gazetecilerin yönelttiği soruları yanıtlayan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda önemli bir aşamaya gelindiğini belirtti.

KOMİSYON ÇALIŞMALARI İLERLİYOR

Kurtulmuş, komisyonun geldiği seviyeyi şu şekilde açıkladı: “5 Ağustos’tan bu yana 20 toplantı yaptık. Fevkalade önemli müzakereler yapıldı. Ayrıca raporlama safhasına geçtik. Orada da baya bir mesafe aldık.” Her partinin kendi raporunu kamuoyuyla paylaştığını da ifade eden Kurtulmuş, “Arkasından da bu raporlarda uzlaşan ya da uzlaşmaya yakın olanlar üzerinde son derece titiz, fevkalade ciddi bir çalışmayı sürdürüyoruz. Son noktaya gelinmiştir.” dedi.

RAPORUN SUNUMU YAKINDA

Kurtulmuş, bu süreçte hazırlanacak raporun komisyon üyelerine takdim edileceğini ve onların görüşlerinin alınmasının ardından, “Ümit ediyorum ki ittifakla kabul edilerek ya da nitelikli çoğunlukla kabul edilerek TBMM Komisyonu’nun ortak bir raporu olarak o raporun son bölümünde yer alacak olan somut teklifler de TBMM’ye sunulacak.” şeklinde bilgi paylaştı. Ayrıca, Meclis’in kendi takvimine göre bu konuyla ilgili yasal hazırlıkları yaparak Genel Kurul’a sunulmasının planlandığını vurguladı. Komisyon çalışmaları için arkadaşlarının samimiyetle gayret gösterdiğini ifade etti.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

AB’den Grok Hakkında Müstehcen İçerik Soruşturması Başlatıldı

Avrupa Birliği, X platformundaki Grok yapay zekâ aracının rıza dışı ve müstehcen görseller oluşturması üzerine Dijital Hizmetler Yasası çerçevesinde resmi bir soruşturma başlattı.
Gündem

Vildan Atasever ve Mehmet Erdem’in İlk Bebek Sevinci

Vildan Atasever ve Mehmet Erdem, ilk çocukları olan Ali Kemal'i dünyaya getirdi. Çift, yeni hayatlarına ebeveyn olarak adım attı.
Gündem

Denizde Bulunan Erkek Cesedi İnceleniyor

Darıca'da denizde bir erkek cesedi keşfedildi. Ceset, kimlik tespiti amacıyla Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.
Gündem

Trikala’daki Gıda Fabrikasında Yangın: 3 Ölü, 2 Kayıp

Trikala yakınlarındaki bir fabrikada meydana gelen yangın sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Gündem

ABD’de Tarihi Kar Fırtınası ve Soğuk Etkili Oluyor

ABD'de etkili olan kar fırtınası ve dondurucu hava koşulları sonucu 11 kişi yaşamını yitirdi, 800 binden fazla kişi elektriksiz kaldı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.