Denizde Bulunan Erkek Cesedi İnceleniyor

Olay, Piri Reis Mahallesi Yelkenkaya Caddesi’nde bugün saat 14.00 civarında, bir sitenin iskelesinin açıklarında hareketsiz yatan erkeğin keşfi ile ortaya çıktı. Olayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunmasıyla, bölgeye sahil güvenliği, AFAD, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Ekipler tarafından denizden alınarak bir tekneye konulan ceset, iskeleye taşındı. Yapılan ilk incelemede, cesedin 50’li yaşlarda bir erkeğe ait olduğu belirlenirken, bozulma belirtileri olduğu saptandı. Ceset, ölüm nedeni ve kimlik tespiti için Gebze Fatih Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayla ilgili olarak soruşturma süreci başlatıldı.

