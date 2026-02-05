ABD-İran Görüşmeleri Cuma Günü Umman’da Yapılacak

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ DİPLOMATİK GERGİNLİK DEVAM EDİYOR

ABD ile İran arasındaki gerilim, diplomasi masası henüz kurulmadan derinleşiyor. İstanbul’da daha önce planlanan görüşmelerin yeri ve formatında değişiklikler yapıldığı bildiriliyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, nükleer konular üzerine gerçekleştirilecek müzakerelerin cuma günü saat 10:00’da Umman’da yapılacağını açıkladı. Beyaz Saray’dan bir yetkili de bu görüşmelerin yeri ve saatine dair bilgileri doğruladı.

ABD’Lİ YETKİLİ: GÖRÜŞME UMMAN’DA YAPILACAK

ABD basınında yer alan haberlere göre, Arap ve Müslüman liderlerin Trump yönetimine, müzakerelerden çekilme tehdidini uygulamamaları için çağrıda bulunduğu, bu gelişmenin ardından Washington’un Umman’da görüşmeyi kabul ettiği belirtiliyor. Axios’a bilgi veren üst düzey bir ABD’li yetkili, “İran bize ne dedi? Bir kulak vermemizi istediler. Ama başarı şansı konusunda şüpheliyiz,” açıklamasında bulundu. Ayrıca, bölgede 9 farklı ülkeden Beyaz Saray’a bir mesaj gönderildiği ve İran ile Umman’da görüşmeler yapılması yönünde önerilerde bulunulduğu kaydedildi.

TRUMP: ENDİŞE DUYMAK GEREKİYOR

ABD Başkanı Trump ise NBC News’a verdiği röportajda, İran ile müzakere süreçleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Müzakerelerin yerinin belirsizliği ile ilgili soruları yanıtlayan Trump, “Hamaney’in endişelenmesi gerek. Evet, oldukça endişelenmeli. Bildiğiniz gibi, onlar bizimle müzakere ediyorlar,” ifadesini kullandı. Trump, İran’ın, ülkesinin müzakerelere katılmasının sonucunda karışıklık yaşadığını belirtti ve nükleer programın ortadan kaldırılmasının Orta Doğu’daki barış için önemli olduğunu vurguladı.

GÖRÜŞMELERİN FORMATININ DEĞİŞMESİ REDDEDİLDİ

Axios’a dayandırılarak verilen haberde, Washington’un İran’ın görüşmelerin yerinin İstanbul yerine Umman’da ve yalnızca ikili formatta yapılmasını istemesini geri çevirdiği aktarılıyor. İranlı diplomatik bir kaynak, müzakereler öncesindeki temasların kötüleştiğini ve görüşmelerin cuma günü gerçekleştirilemeyeceği konusunda uyarıda bulundu.

TAHRAN: ABD BASKILARA BOYUN EĞMEYECEK

Katar medyasına açıklama yapan üst düzey bir İranlı yetkili, ABD’nin görüşme yerinin ve formatının değiştirilmesi talebini reddetmesini, sürece yönelik ciddi bir yaklaşım sergilemediğinin bir göstergesi olarak değerlendiriyor. Yetkili, “Nükleer dosya dışındaki hiçbir konuda müzakere etmeyeceğiz,” diyerek, diplomasi karşıtlarının etkisinin arttığını belirtti. Ayrıca, İran cephesinin müzakerelerde nükleer dışı konuların gündeme getirilmesine izin vermeyeceği vurgulandı.

NETLEŞME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Son gelişmeler hakkında bir açıklamada bulunan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran ile görüşmelerin yerini netleştirmek için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Rubio, “Eğer İranlılar Cuma günü görüşmek isterse biz hazırız,” diye ifade etti. Ayrıca, müzakerelerin anlamı artırması için balistik füzeler konusunun da müzakerelere dahil edilmesi gerektiğini kaydetti.

TALİPLER ARASINDAKİ FARKLILIKLAR

Amerika Birleşik Devletleri’nin talepleri arasında İran’da zenginleştirilmiş uranyumun tamamen ülke dışına çıkarılması bulunuyor. Ayrıca, balistik füze programının kısıtlanması ve İran destekli güçlere sağlanan kaynakların sona ermesi istendiği belirtiliyor. Öte yandan, İran’ın, müzakerelerin kapsamını daraltma amacında olduğu, Washington ile yalnızca ikili müzakereler yapmayı görmek istediği ifade ediliyor.

MASADA TANIDIĞIMIZ İSİMLER

Görüşmelere katılacak Amerikan heyetinin Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Jared Kushner’dan oluşacağı bildiriliyor. İran tarafında ise Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve onunla birlikte bir heyet yer alacak.

GERİLİM YAŞANDI

Ancak müzakereler başlamadan önce, geçici bir gerilim yaşandı. Amerikan Merkez Komutanlığı, USS Abraham Lincoln Gemisi’nden kalkan bir F-35 savaş jetinin İran’a ait bir dronu düşürdüğünü açıkladı. İran’ın yarı resmi haber ajansı, dronun gözetleme görevini başarıyla tamamladığını belirtti. Ayrıca, bir ticari gemi İran Devrim Muhafızları tarafından tehdit edilirken, Centcom’un verdiği bilgiye göre, gemiye motorunu durdurması emri verildi ama gemi rotasına devam etti.