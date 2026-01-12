ABD İran İlişkilerinde Tansiyon Yükseliyor

ABD-İran İlişkilerinde Gelişmeler Gündemde

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Fox News aracılığıyla önemli açıklamalarda bulundu. Leavitt, İran’da devam eden protestolara değinerek, ABD’nin olası müdahalelerine dair bilgiler verdi.

Trump, Askeri Güç Kullanmaktan Korkmuyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın gelişmeleri dikkatle takip ettiğini belirten Leavitt, “Trump İran’a karşı askeri güç kullanmaktan korkmuyor ama ilk seçeneği her zaman diplomasi” ifadesini kullandı. Bu açıklama, Trump yönetiminin İran’a karşı tutumunu gözler önüne seriyor.

Venezuela ile İşbirliği Devam Ediyor

Venezuela’ya yönelik müdahaleler hakkında da bilgi veren Leavitt, “Şu ana kadar Venezuela’daki geçici yönetimle tam bir iş birliği içindeyiz. Başkan Trump’ın 500 milyar dolarlık bir enerji anlaşmasını gördünüz. 31 milyon varil petrol satılmak üzere şu an ABD’ye doğru yolda” şeklinde konuştu. Bu durum, ABD’nin Venezuela ile olan stratejik ilişkilerini pekiştiriyor.

İran’daki Protestolar Şiddetleniyor

Başkent Tahran’da patlak veren hükümet karşıtı protestolar, ülkenin 31 eyaletine yayıldı. Tebriz, Meşhed, Ahvaz, İsfahan, Şiraz, Kum, Yezd, Kirmanşah, Kirman ve Kereç gibi birçok kentte, göstericilerin kamu kurumları ve polis araçlarına saldırdığı bildiriliyor. Tahran yönetiminin, protestoların büyümesi üzerine ülke genelinde internet erişimini kestiği öğrenildi.