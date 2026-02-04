ABD’nin İran’la Görüşme Yeri Anlaşmazlığına Cevabı Geldi

ABD ile İran arasında Umman’da gerçekleştirilecek müzakereler öncesinde yer ve görüşme formatıyla ilgili çıkan anlaşmazlıklara dair ABD’den bir açıklama geldi. ABD basınında yer alan haberlere göre, İran’ın görüşmenin yeri ve formatına yönelik değişiklik talebinin reddedildiği ifade edildi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, müzakerelerin Türkiye’de yapılmasının ön görüldüğünü ancak İran’dan gelen çelişkili açıklamalar dolayısıyla durumun değiştiğini aktardı. Rubio, “İranlıların belirli bir formatı kabul ettiğini düşünüyorduk. Bu her ne sebeple ise değişmiş gibi görünüyor” şeklinde ifadelere yer verdi.

