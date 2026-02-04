Washington Ve Tahran Müzakereleri İçin Umman’a Gidiyor

Washington ile Tahran arasında müzakere masası, bu cuma günü kurulacak. İranlı bir yetkili, görüşmelerin Washington yönetimiyle birlikte gerçekleştirileceği yerin Umman olduğunu açıkladı. Bunun sebebi ise Tahran’ın, gerçekleşecek müzakereleri daha önce yine Umman’da yapılan nükleer müzakerelerinin sürdürücü bir bölümü olarak değerlendiriyor olması.

KONUMU BELİRLEME ÇABALARI

Bu konudaki son açıklamayı ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio yaptı. Rubio, İran ile görüşmelerin nerede gerçekleştirileceğine dair hâlâ çalışmalar yapıldığını belirterek, “Eğer İranlılar Cuma günü görüşmek isterse biz hazırız” ifadelerini kullandı. Ayrıca, müzakerelerin anlamlı sonuçlar verebilmesi için balistik füzeler meselesinin de görüşmelere dahil edilmesi gerektiğini vurguladı.

TALİPLER ARASINDA UYUŞMAZLIK VAR

Amerika Birleşik Devletleri’nin talepleri, İran’ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumun tamamen ülke dışına çıkarılmasını, balistik füze programının sınırlandırılmasını ve bölgedeki İran destekli güçlere sağlanan desteğin sona ermesini içeriyor. Reuters haber ajansına konuşan bir İranlı yetkili, ise Tahran’ın müzakerelerin kapsamını daraltma niyetinde olduğunu belirtti. İran, bu müzakerelerin yalnızca Washington yönetimiyle, bölge ülkeleri olmadan yürütülmesini talep ediyor. İlaveten nükleer program dışındaki tüm konuların görüşme dışı bırakmasını istiyor.

MASADA ARAKÇİ VE WİTKOFF OLACAK

Amerika tarafından müzakere masasında yer alacak isimlerin, Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Başkan Trump’ın damadı Jared Kushner olduğu bildiriliyor. İran tarafında ise Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve heyeti yer alacak.

GERİLİM DORUKTA

Müzakere süreci başlamadan gerilim, İran kıyılarına 800 kilometre uzaklıkta meydana geldi. Amerikan Merkez Komutanlığı, USS Abraham Lincoln Gemisi’nden kalkan bir F-35 savaş jetinin İran’a ait bir dronu düşürdüğünü bildirdi. İran’ın yarı resmi haber ajansı Fars, Şehit-139 tipi dronun keşif ve gözetleme görevini başarıyla tamamladığını duyurdu. Ayrıca, Amerikan bayraklı bir ticari gemi İran Devrim Muhafızları tarafından tehdit edildi. Centcom’a göre, geminin motorunu kapatması istendi, fakat gemi rotasına devam etti. Bölgedeki bir Amerikan savaş gemisi, ticari gemiyi güvenli bir noktaya kadar takip etti.