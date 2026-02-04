Mauro Icardi Galatasaray Tarihinde Yeni Rekor Kırdı

Türkiye Kupası’nda ilk iki karşılaşmasını kazanan Galatasaray, İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. 3 puan hedefiyle sahaya çıkan sarı-kırmızılı takım, maçın hemen başında 5. dakikada öne geçti.

ICARDI REKORUNU ELDE ETTİ

Mauro Icardi, bu karşılaşmada bir gol atması halinde Galatasaray tarihinin en golcü yabancı oyuncusu olacaktı. Attığı golle 73 gole ulaşan Arjantinli forvet, böylece Galatasaray tarihinde en çok gol atan yabancı futbolcu unvanını kazandı.

HAGI’YI GEÇTİ

Galatasaray’ın efsanevi 10 numarası Gheorghe Hagi’yi geride bırakan Icardi, önemli bir başarıya imza atarak rekor sahibi oldu.

İLK GOLÜ İSTANBULSPOR’A ATMIŞTI

Galatasaray formasıyla İstanbulspor’a karşı ilk golünü atan Mauro Icardi, en golcü yabancı oyuncu olma unvanını kazandığı golünü de yine bu takıma karşı kaydetmiş oldu.