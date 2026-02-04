Mükremin Gezgin Uyuşturucu Davasından Tutuklandı

İSTANBUL’DA UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik sürdürülen uyuşturucu soruşturmasına dair yeni gelişmeler yaşanıyor. Soruşturma kapsamında en son sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin, Ankara’da ‘fuhuş’ ve ‘uyuşturucu’ suçlamalarıyla gözaltına alındı.

TUTUKLANMA KARARI ÇIKTI

Adliyeye sevk edilen Mükremin Gezgin, “uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak” ve “bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek, yaptırmak veya yer temin etmek” suçlarından tutuklama kararıyla gözaltına alındı.

ASKERE GİTMEK İSTEMEDİĞİ İÇİN GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Mükremin Gezgin, birkaç ay önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada askere çağrıldığını belirtmişti. Yoklama kaçağı statüsünde olduğu bilgisini paylaşan Gezgin, askere alım işlemlerinin başladığını ifade etmişti. Türk askerini ve milletini sevdiğini ancak bulunduğu beden ile askere gidemeyeceğini dile getirerek gözyaşlarına boğulmuştu.

BU SAÇ VE KİRPİKLE İKİZİ GİTMEK MÜMKÜN DEĞİL

Açıklamalarında, “Tüm Türk askerlerimizi çok seviyorum. Hepsine boynum kıldan ince ama ben nasıl gideceğim? Ben bu bedenle nasıl gideceğim? Asker kaçağı olarak gözüküyorum 15 gün süre vermişler ben ne yapacağım?” ifadelerini kullanan Gezgin, ayrıca “Ben kadınım, ben kendimi kadın hissediyorum. Herkesi çok seviyorum, devletimi, askerlerimi ama ben kadın ruhluyum. Ben nasıl askere gideyim? Ben bu saçla, bu kirpikle ne diyeceğim? Nasıl gideceğim, Nasıl yapacağım? Sesim gitti artık ya” şeklinde duygularını dile getirmişti.