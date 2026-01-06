ABD’nin Maduro Operasyonu Grönland Talebini Yeniden Gündeme Getirdi

VENEZUELA OPERASYONU SONRASI DANIŞMA TAVRI

Venezuela’nın başkentinde gerçekleştirdiği operasyon ile Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini gözaltına alan ABD yönetimi, Grönland üzerindeki taleplerini yeniden gündeme getirdi. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ülke basınına yaptığı açıklamada, Danimarka ve Grönland’ın tehdit altında olmasına kesinlikle müsaade edilmeyeceğini vurguladı.

DANIŞMA TAKİBİ

Frederiksen, Danimarka Krallığı’nın altındaki özerk bölgelerden biri olan Grönland ile ilgili tutumunun her zaman aynı kaldığını belirterek, “Herkesin, en azından müttefiklerimizin ulusal sınırlarımız üzerinde saygı duymasını bekliyoruz. ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’ı istemesi konusunu ciddiye almalıyız. Ancak açık bir şekilde ifade etmek isterim ki, eğer ABD başka bir NATO ülkesine askeri bir saldırı kararı alırsa, her şey durur. Bu durum NATO’nun sağladığı güvenliği de kapsamaktadır,” ifadelerini kullandı.

HAKİKATLERE DİKKAT

Sınırlarının kesinlikle değişmeyeceğine inandığını dile getiren Frederiksen, “Gergin değilim. Saf da değilim. Şu anda haritadaki tüm hareketleri dikkatle izliyorum,” şeklinde konuştu.

