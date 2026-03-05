Hakan Fidan ve Marco Rubio Görüşmesi İle Güncel Durum Ele Alındı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, yapılan görüşmede bölgedeki güncel durum masaya yatırıldı. Ayrıca, Türk hava sahasına yönelen ve etkisiz hale getirilen füze hakkında da bilgi alışverişinde bulunuldu.

Milli Savunma Bakanlığı, İran’dan fırlatılan bir balistik füzenin Türk hava sahasına yönelmiş olduğunu belirterek, bu füzenin Doğu Akdeniz’de yer alan NATO hava ve füze savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.

