Fenerbahçe Türkiye Kupasında Çeyrek Finale Yükseldi

Fenerbahçe, Türkiye Kupası C Grubu’nun 4. karşılaşmasında Gaziantep FK’yı deplasmanda ağırladı. Karşılaşmadan 4-0’lık galibiyetle ayrılan Fenerbahçe’nin gollerini sırasıyla 33. dakikada Anthony Musaba, 52. dakikada Sidiki Cherif, 79. dakikada Dorgeles Nene ve 86. dakikada Archie Brown attı.

FENERBAHÇE ÇEYREK FİNALDE

Bu sonuçla puanını 9’a çıkaran Fenerbahçe, grup aşamasını lider Beşiktaş’ın sadece 1 puan gerisinde ikinci sırada tamamlamış oldu ve çeyrek final biletini elde etti. Gaziantep FK ise 6 puanla 4. sırada kalarak Türkiye Kupası’na veda etti.