ABD Orta Doğu’da Hava Tatbikatı Düzenliyor

Orta Doğu’da tansiyon yükseliyor. ABD’nin İran’a askeri bir müdahalede bulunup bulunmayacağı merak edilirken, dikkat çeken bir açıklama gün yüzüne çıktı. Söz konusu duyuru, ABD Hava Kuvvetleri Merkez Komutanlığı tarafından yapıldı.

HAVA TATBİKATI GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Yapılan açıklamada, “AFCENT’in ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı sorumluluk alanı genelinde savaş hava gücünü konuşlandırma, sevk ve operasyonel sürdürülebilirliğini sağlama yeteneklerini göstermek için birkaç gün sürecek bir hazırlık tatbikatı gerçekleştirecek” ifadelerine yer verildi. Tatbikatın, varlık ve personel dağıtım kapasitesini artırmak, bölgesel iş birliklerini güçlendirmek ve CENTCOM bünyesinde esnek müdahale uygulamalarına hazırlık yapmak amacıyla düzenlendiği belirtildi.

SAVAŞA HAZIR PERSONELİMİZİ MUHAFAZA EDECEĞİZ

AFCENT Komutanı ve CENTCOM Birleşik Kuvvetler Hava Komutanı Derek France, “Hava kuvvetleri personelimiz, zorlu şartlar altında güvenli ve hassas bir şekilde, ortaklarımızla birlikte dağılıp operasyonlar yürütebileceklerini ve savaş sortileri gerçekleştirebileceklerini kanıtlıyorlar. Bu, savaşa hazır hava kuvvetleri personelini muhafaza etme ve hava gücünü ihtiyaç duyulduğunda ihtiyaç duyulan yerde kullanıma hazır tutmak için gereken disiplinli uygulamayı sürdürme taahhüdümüzü yerine getirmekle ilgilidir” şeklinde konuştu.

SAVAŞ GEMİSİ ORTA DOĞU’YA KONUŞLANDIRILDI

Tatbikatın, ev sahibi ülkenin onayıyla, sivil ve askeri havacılık otoriteleriyle yakın işbirliği içinde, güvenli ve hassas bir şekilde egemenliğe saygı ilkesi ön planda tutularak gerçekleştirileceği bilgisi verildi. Tatbikat, CENTCOM’un USS Abraham Lincoln uçak gemisi ve ona eşlik eden savaş gemilerinin Orta Doğu’ya ulaştığını açıklamasından bir gün sonra duyuruldu.