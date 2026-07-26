ABD’nin Gemi Saldırıları Bir Aydır Durdu

ABD ordusunun Karayipler ve Doğu Pasifik’te uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen teknelere yönelik ölümcül saldırılarında bugüne kadarki en uzun duraklama yaşanırken, ABD’li kolluk yetkilileri bu saldırıların 11 ay sonra kalıcı bir etki yaratıp yaratmadığı konusunda belirsizlik olduğunu belirtiyor. Uzmanlar ise harekatın bölgedeki uyuşturucu ticaretini anlamlı bir şekilde değiştirmeyeceği görüşünde. Tekne saldırısı girişimi olarak bilinen “Operation Southern Spear” operasyonunun resmi hedefi, Pentagon genel müfettişlik ofisinin 20 Mayıs tarihli raporuna göre gizli tutuluyor. ABD ordusu, Eylül 2025’te başlayan bu harekatta en az 67 tekneyi imha etti ve en az 221 kişiyi öldürdü. Saldırıların neden durduğu ise bilinmiyor.

SON SALDIRI 21 HAZİRAN’DA GERÇEKLEŞTİ

Saldırıların sonuncusu 21 Haziran’da yapıldı. Ancak kolluk yetkilileri ve konuşan uzmanlar, uyuşturucu kaçakçılığı ağlarının dirençliliğine ve uyum sağlama kabiliyetine dikkat çekerek ölümcül saldırı stratejisine ve etkinliğine şüpheyle yaklaştı. Operasyonu yürüten ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM) yaptığı açıklamada, misyonun “kartellerle savaşı onların toprağına taşımasına” olanak tanıdığını, birçoğu terör örgütü olarak etiketlenen bu yapıların “şiddet ve zehirinin ABD kıyılarına ulaşmadan durdurulmasını” hedeflediğini bildirdi.

KARTELLERİN YENİ ROTALAR ARAYIŞI

Geçen sonbaharda uyuşturucu teknelerine karşı başlatılan kampanyanın amacının kartelleri çökertmek mi, yoksa dönemin Venezuela lideri Nicolas Maduro’yu devirmek mi olduğu başlarda net değildi. Resmi açıklamalar her zaman kartelleri işaret ederken üst düzey yetkililer sürekli Maduro’dan söz ediyordu. Saldırılar, Maduro’nun 3 Ocak gecesi Venezuela’nın başkenti Caracas’a düzenlenen cesur bir baskınla ele geçirilmesinden sonra da devam etti. Maduro şu anda Brooklyn’de bir cezaevinde uyuşturucu kaçakçılığı, kara para aklama ve yolsuzluk suçlamalarıyla yargılanmayı bekliyor ve suçlamaları reddediyor. 21 Haziran’daki son saldırıya kadar düzinelerce operasyon daha gerçekleşti. Uzmanlar ve kolluk kuvvetleri hala bu saldırıların ne gibi bir etki yarattığını değerlendirmeye çalışıyor.

SAHİL GÜVENLİK VERİLERİNDE DÜŞÜŞ

Tekne saldırıları başladığından bu yana Sahil Güvenlik’in el koyduğu deniz yoluyla taşınan kokain miktarı hem Doğu Pasifik’te hem de Karayipler’de azaldı. Bir yetkili “Bu kadar yakın zamanda ölçmek zor. Nasıl bir iz bıraktığını ve kartellerin taktiklerini nasıl değiştirdiğini görmek için beklemeliyiz” dedi. Başka bir yetkili ise kartellerin muhtemelen yeni rotalar kullandığı ve bunun düşüşü açıklayabileceği uyarısında bulundu. Alabama Üniversitesi’nden coğrafya profesörü Nicholas Magliocca, onlarca yıldır süren ABD liderliğindeki “uyuşturucuyla savaş”ta “güce güçle karşılık vermenin” sorunu daha da derinleştirdiğini söyledi. Magliocca, “İçinde düşük düzeydeki kaçakçıların bulunduğu az sayıda tekneyi hedef almanın bunu nasıl değiştireceğini anlamıyorum” dedi.

UZMANLARDAN “GÖSTERİ” ELEŞTİRİSİ

Bir diğer kokain kaçakçılığı uzmanı Sebastian Cutrona, deniz yoluyla yapılan kaçakçılığın “genellikle saldırıya uğrayan teknelerle değil, konteyner gemileriyle yapıldığını” belirterek tekne saldırısı kampanyasını “gösteri amaçlı” olarak nitelendirdi. Cutrona, Karayip Denizi rotalarının kokainin ABD’ye girişinde birincil yol olmadığını, çoğunluğun kara yoluyla Meksika-ABD sınırından geçtiğini vurguladı. Kokaine bağlı aşırı doz ölümlerinin 2025’te yaklaşık 20 bine ulaştığını ancak sentetik opioid fentanilin neredeyse iki kat daha fazla (38 binden fazla) ölüme yol açtığını belirten Cutrona, “ABD’nin sorunun köklerine inmediğini görüyorum. Bunlar sadece alt düzey ortaklar ve onları öldürerek yasadışı uyuşturucuları tedarik eden suç örgütlerini kesinlikle çökertmiyorsunuz” dedi.

SAVUNMA BAKANLIĞI KRİTERLERİ AÇIKLAMIYOR

Askeri yetkililer, hedef aldıkları teknelerdeki herkesin kimliğini her zaman bilmiyor ve hangi kriterlere göre bir teknenin imha edilip edilmeyeceğini veya Sahil Güvenlik tarafından durdurulacağını kamuoyuna açıklayamıyor. Kokain hala ABD’ye ulaşıyor. Gümrük ve Sınır Koruma yetkilileri ayda binlerce pound uyuşturucuya el koyarken, ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) 2026’nın ilk yarısında yaklaşık 180 bin pound kokain ele geçirdi. ABD Güney Komutanlığı Komutanı Orgeneral Francis Donovan da tekne saldırılarının sınırlamalarını kabul ederek Mart ayında yasa yapıcılara, “Tekne saldırıları çözüm değil” ifadesini kullanmıştı.