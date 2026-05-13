Açık Artırma ile Satışa Çıkacak Kayıp Eşyalar

YÜKSEK HIZLI TREN İHTİYAÇ MÜKELLEFİ OLACAK

Yüksek Hızlı Tren (YHT), ana hat ve bölgesel trenlerde bir yıl süresince sahipleri tarafından alınmayan yüzlerce eşya, TCDD Taşımacılık AŞ tarafından açık artırma usulüyle satışa sunuluyor.

Kondüktör, hostes ve temizlik personeli tarafından dikkatlice kaydedilen bu eşyalar, kayıp eşya bürolarında muhafaza edilmiş olup, yasal bekleme süresinin sona ermesinin ardından ihale ile yeni sahiplerini bulacak.

Geniş Ürün Yelpazesi İle İlgililer Bekleniyor

Bozulabilir gıdalar haricindeki tüm kategorilere ayrılmış eşyaların bulunacağı bu büyük açık artırmada, dron takımlarından mutfak robotlarına kadar çok sayıda ürün meraklılarını beklemekte.

İhale Tarihleri ve Mekânı Belirlendi

Sahipleri tarafından alınmayan ürünler, 20-21-22 Mayıs tarihlerinde eski Ankara Garı Bekleme Salonu’nda gerçekleştirilecek ihale ile yeni alıcılar bulacak. Aynı zamanda YHT, ana hat ve bölgesel trenler ile birlikte Marmaray, Başkentray ve Sirkeci-Kazlıçeşme hattında yer alan kayıp eşyalar, kategorilerine göre satışa sunulacak.

Elektronik Eşyalar ve Diğer Ürünler Açık Artırmada

Açık artırmada, elektronik ürünlerden kıyafetlere kadar birçok çeşit eşya yer alacak. TCDD Taşımacılık AŞ tarafından yayımlanacak listelerde, elektronik, karma eşya ile kıyafet ve tekstil kategorilerinde ürünler bulunacak.

Elektronik kategorisinde telefon, tablet, kulaklık ve fotoğraf makineleri satışa sunulurken, karma eşya bölümünde şemsiye, kitap, saat ve mutfak gereçleri yer alıyor. Kıyafet ve tekstil kategorisinde ise kullanılmamış veya temiz durumdaki ürünler alıcı bulacak.

Ürün Listeleri İnternet Üzerinden Yayınlanacak

Ürün listeleri, kurumun resmi internet sitesi üzerinden 14-15 Mayıs tarihleri arasında yayımlanacak.