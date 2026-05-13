Ülker’den Türk Basketboluna Yeni Destek Anlaşması

Türkiye’nin önde gelen gıda markası Ülker, ülke genelindeki milli basketbol ekiplerine ve basketbol altyapısına destek sağlamak üzere Türkiye Basketbol Federasyonu ile kayda değer bir anlaşmaya imza attı. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde düzenlenen imza törenine Ülker’in CEO’su Özgür Kölükfakı, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, milli sporcular Ömer Faruk Yurtseven, Erkan Yılmaz, Meltem Avcı Yılmaz, Darius Karutasu, Ayşe Melek Demirer ve Ülker Basketbol Gençler Ligi dörtlü finalinde mücadele eden takımların kaptanları katılım gösterdi.

MİLLİ TAKIMLAR İÇİN 3 YILLIK DESTEK

Ülker, anlaşmanın kapsamı doğrultusunda, Milli Takımların 3 yıl süresince resmi sponsoru olacak ve Türkiye’deki basketbol altyapısının güçlenmesine katkı sunmayı hedefliyor. Bu kapsamda, Basketbol Gençler Ligi bu süreç zarfında Ülker Basketbol Gençler Ligi adıyla anılacak. Ülker, Türk basketboluna kalıcı değer katmak için bu platform aracılığıyla yeni yeteneklerin ortaya çıkmasını sağlamayı amaçlıyor.

Ayrıca, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’ndeki üç ayrı basketbol altyapı salonu, 3 yıl boyunca Ülker Altyapı Salonları olarak adlandırılacak. Bu salonlar Ülker Halley Salonu, Ülker Go Ahead Salonu ve Ülker Çizi Salonu isimleriyle hizmet verecek.

TÜRK BASKETBOLUNA YATIRIM YAPILACAK

Ülker CEO’su Özgür Kölükfakı, spora destek verdiklerini ifade ederek şu açıklamalarda bulundu: “Biz mutlu ederek mutlu olmaya inanıyoruz. Bu sebeple, Mutlu Et, Mutlu Ol felsefemizle uzun yıllardır futbol ve basketbol gibi birçok alanda Türk sporuna değer katmaya devam ediyoruz. Basketbol, geniş kitlelere ulaşan ve gençlerin ilgisini çeken bir spor dalıdır. Basketbol, bizim için her zaman özel bir yere sahip olmuştur. Milli Takımlar ile birlikte Türk basketbolunun altyapısına katkıda bulunmak, bu iş birliğinin önemini artırıyor. Bu iş birliği, Türk basketbolunun geleceğine yapılmış güçlü bir yatırımın ifadesidir. Basketbol Gençler Ligi’nde Ülker adının yer alması ve altyapı salonlarına markamızın ismini vermek, Türk basketboluna önemli bir değer katacağına inanıyoruz.”

GENÇ SPORCULARA ÖNEMLİ KATKI

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ise, “Ülker ile yaptığımız bu iş birliği, Milli Takımlarımızın resmi sponsorluğu ve Basketbol Gençler Ligi ile altyapı salonlarının isim sponsorluğunu kapsıyor. Bu anlaşma sayesinde Ülker, ay-yıldızlı formamıza güç verirken, genç sporcularımıza ve altyapı organizasyonlarımıza önemli bir katkıda bulunuyor. Bu iş birliği, hem bugünü hem de geleceği etkileyecek sağlam bir yatırımdır. Ülker’in Türk basketbolundaki yeri çok özeldir. Yıllar boyunca sağlanan destekler, Ülker’i basketbolun en güvenilir paydaşlarından biri haline getirmiştir. Ülker’in Milli Takımların resmi sponsorları arasında yer alması, bu iş birliğinin önemli göstergelerindendir. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi, genç sporcuların yetiştiği ve hayallerini gerçekleştirmek için çalıştığı bir basketbol ekosistemidir. Bu merkezde yer alan salonların “Ülker Altyapı Salonları” olarak anılması, genç sporculara verilen önemin bir göstergesidir. Basketbol Gençler Ligi, genç atletler için önemli bir rekabet ve gelişim platformudur. Ülker’in desteği, bizim için son derece değerlidir.” şeklinde konuştu.