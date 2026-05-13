IŞİD’e Yönelik 47 İlde Eş Zamanlı Operasyon

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN IŞİD OPERASYONU

İçişleri Bakanlığı, IŞİD’e yönelik olarak 47 ilde eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı.

BÜYÜK OPERASYONDA 324 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı, MİT Başkanlığı ve Cumhuriyet başsavcılıkları iş birliği ile gerçekleştirilen bu çalışmalarda, il emniyet müdürlüklerinin TEM şube ekipleri tarafından toplamda 324 şüpheli yakalandı.

ARANMA KAYDI VE FİNANSAL DESTEK UNSURLARI

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, operasyonlarda haklarında aranma kaydı bulunan ve IŞİD’e finansal destek sağladığı belirlenen, ayrıca geçmiş dönemlerde örgüt içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen şüphelilerin yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, “Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için yılın 365 günü, gece gündüz demeden operasyonlarımızı kesintisiz şekilde sürdürüyoruz” ifadelerine yer verildi.

