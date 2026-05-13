FETÖ Kapsamında Aranan Komedyen Atalay Demirci Tutuklandı

FETÖ ÜYESİ KOMEDYEN YAKALANDI

Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) üye olma suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan komedyen Atalay Demirci, İstanbul’da güvenlik güçlerince yakalandı.

FETÖ kapsamında aranan şahısların tespitine yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir operasyon gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmalar sonucunda, hakkında “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan Atalay Demirci’nin İstanbul’da bulunduğu belirlendi. Teknik ve fiziki takibin ardından Demirci, Kartal bölgesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edilen Demirci, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

