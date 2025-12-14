Adana’da Otomobil Patlamasında Sürücü Hayatını Kaybetti

Adana’nın Sarıçam ilçesine bağlı Buruk Mahallesi’nde meydana gelen olayda, İsmail Hakkı Doğan’ın kullandığı plakası henüz belirlenemeyen otomobil patlayarak alev aldı.

PATLAMADA SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBEDİYOR

Olayı gören vatandaşların yaptığı ihbar üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Doğan’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Patlama ile ilgili detaylı inceleme başlatılırken, Doğan’ın cesedi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi.