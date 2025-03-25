Adile Naşit ve Kemal Sunal Davasında Karar

Sosyal medyada “hoca” olarak bilinen Ebubekir Sıddık Kaya, 16 Şubat 2025 tarihinde yaptığı bir video paylaşımıyla Türk sinemasının önemli isimleri Adile Naşit ve Kemal Sunal’a yönelik tartışma yaratan sözler kullandı. Kaya’nın bu açıklamaları sanatçıların ailelerinde büyük bir tepki doğurdu ve bunun üzerine hukuki süreç başlatıldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, gelen şikayetleri inceleyip kararını duyurdu.

Kaya’nın Açıklamaları Üzerine Tepkiler

Ebubekir Sıddık Kaya, yaptığı paylaşımda Adile Naşit için şu ifadelerde bulundu: “Mezarı bir açıyorlar, nasıl bir manzara biliyor musun? Adile Naşit’in bacağını ensesinden sokmuşlar, ağzından çıkarmışlar. Bir müftü her gün mezarlıktan bir çığlık duyuyor. En son gidip bakıyor ki çığlık Adile Naşit’in mezarından geliyor. Hani bizim evimizin annesi vardı ya, küçükken öyle yutturdular. Evimizin tonton annesi dediler.” Kemal Sunal’a yönelik ise, “Evimizin esprili adamı da Kemal Sunal, 44. dereceden Türkiye’nin en büyük masonlarından biri. Kemal Sunal’ı da evimizin komedyeni diye çaktılar bize, Adile Naşit’i evimizin tonton annesi diye çaktılar. Zaten Yeşilçam’da kimi çaktılarsa hepsi Ermeni” dedi.

Ailelerin Şikayet Süreci

Adile Naşit’in yeğeni Necip Naşit Özcan, Kaya’nın bu ifadeleri üzerine harekete geçti. Avukatı Bişar Abdi Alinak aracılığıyla İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na bir suç duyurusunda bulundu. Şikayet dilekçesinde, Kaya’nın sözlerinin “kişinin hatırasına hakaret” suçu kapsamında değerlendirilmesini ve hakkında bir soruşturma başlatılarak dava açılmasını talep etti. Kemal Sunal’ın oğlu Ali Sunal da babasına yönelik “44. dereceden Türkiye’nin en büyük masonlarından biri” gibi suçlamaların aziz hatırasına saygısızlık olduğunu dile getirerek Kaya hakkında suç duyurusunda bulundu.

Savcılıktan Kovuşturmaya Yer Yok Kararı

Ekol TV’den Elyesa Karatepe’nin aktardığına göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, gelen şikayetleri inceleyerek sonuçlandırdı. Savcılık, Ebubekir Sıddık Kaya’nın açıklamalarının hukuki açıdan suç unsuru taşımadığını belirtti. Türk Ceza Kanunu’na göre, hakaret suçunun yalnızca birinci ve ikinci derece akrabalar tarafından şikayet edilebileceği ve bu durumda bile belirli koşulların oluşması gerektiği vurgulandı. Kaya’nın sözlerinin hakaret kapsamında değerlendirilemeyeceği ifade edilerek, “Şüpheli hakkında suçun yasal unsurlarının oluşmaması nedeniyle kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına” kararı alındı. Dosya kapatıldı.