Adıyaman’da Acil Sağlık Ekiplerinden Çocuklara Sürpriz Eğlence

Adıyaman’da ACİL SAĞLIK EKİPLERİ ÇOCUKLARLA OYUN OYNADI

Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 112 Acil Sağlık ekipleri, bir vakadan dönüş yolunda sokakta oyun oynayan çocukların kartoplarıyla karşılaştı. Çocukların kendilerine kartopu atması ve oyun oynamak istemesi üzerine ekip, ambulanslarından çıkarak çocuklarla kar topu savaşı yapmaya başladı.

ÇOCUKLARLA YENİDEN BAĞ KURULDU

Bir müddet boyunca çocuklarla oyun oynayan ekip, bu sayede çocukların yüzlerinde neşeli ifadelerin belirmesine neden oldu. Mutluluğun doruk noktasına ulaştığı anlar, cep telefonu kameralarına da yansıdı.

Ekip, çocuklarla keyifli anların ardından bulundukları yerden ayrılarak istasyonlarına doğru yola çıktı.