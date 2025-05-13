Adıyaman’da Bıçaklı Kavga, 1 Yaralı

OLAYIN YERİ VE GİDİŞATI

Adıyaman’da, bir bıçaklı kavga meydana geldi ve bu olayda 1 kişi yaralandı. Aldığımız bilgilere göre, Adıyaman merkez Siteler Mahallesi’nde, 8 No’lu Sağlık Ocağı yakınlarında iki grup arasında bir tartışma çıktı. Kısa süre içinde yükselen tartışma, kavga haline dönüştü.

YARALI KİŞİNİN DURUMU

Bu kavga sırasında S.D. adlı bir kişi bıçakla yaralandı. Yaralıya, olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı ve ardından S.D. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan S.D.’nin sağlık durumunun iyi olduğu bildiriliyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili olarak yetkililer, gerekli soruşturmayı başlattı. Bu tür olayların önlenmesi ve güvenliğin sağlanması gereken bir konu.