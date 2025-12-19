Gülhan Börülce’nin Trajik Ölümü Sonrası Soruşturma Başlatıldı

Barış Mahallesi’ndeki askeri lojmanda kalan Gülhan Börülce’den haber alamayan yakınlarının ihbarı sonucu, dün sabah eve giden sağlık ve güvenlik ekipleri, Börülce’nin bıçaklanmış olan cansız bedeniyle karşılaştı. Güvenlik güçleri, şüphelilerin yakalanması için soruşturma başlattı. Börülce’nin cenazesi, otopsinin ardından defnedilmek üzere Ankara’ya ulaştırıldı.

CEDA KONAĞINDA ŞAŞKINLIK VE HÜZÜN

Karşıyaka Mezarlığı’nda düzenlenen cenaze töreninde, Gülhan Börülce’nin olay esnasında yurt dışında bulunan asker eşi, çocukları ve yakınları yer aldı. Ahmet Efendi Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Börülce, gözyaşları arasında toprağa verildi.

ŞÜPHELİ İDDİALAR ORTAYA ATIYOR

Börülce’nin yakınları, şüphelilerin evdeki hırsızlık amaçlı bir eylemde bulunduklarını, yaşanan arbede sırasında çığlık sesinin dışarıya gitmemesi için elektrikli süpürge çalıştırdıklarını öne sürdü.

