Beylikdüzü’nde Çöp Atana 2 Bin 953 TL Ceza

Beylikdüzü Belediyesinden Yeni Uygulama

Beylikdüzü Belediyesi, çevre koruma, halk sağlığının muhafazası ve kent estetiğinin geliştirilmesi amacıyla yeni bir uygulama başlattı. 6 Kasım 2025 tarihinden itibaren, Beylikdüzü ilçe sınırları içinde cadde, sokak, park, yeşil alan ve kamuya açık yerlerde çöp atan veya çevreyi kirleten kişi ve işletmelere 2 bin 953 TL tutarında idari para cezası uygulanacak.

DENETİMLER SÜRGÜNDE

Belediye Meclisi tarafından kabul edilen “Çevre, Temizlik ve Görüntü Kirliliğine İlişkin Emir ve Yasaklar Yönetmeliği” doğrultusunda, belediye ekipleri düzenli denetimlerini gerçekleştiriyor. Yapılan denetimlerde, işletmelere kapılarının önünü temiz tutmaları ve evsel atıklarını ağzı kapalı poşetler içerisinde, belirlenen saatlerde çöp konteynerlerine atılması gerektiği tebliğ ediliyor.

CEZAİ İŞLEM UYGULANIYOR

Çevreyi kirleten, yere çöp atan ve yönetmelik gerekliliklerine uymayan bireyler ve işletmeler hakkında cezai işlem uygulanıyor. Bu uygulamanın amacı, çevre kirliliği ile mücadele etmek ve halk sağlığını korumak olarak belirleniyor.