Beylikdüzü’nde Çöp Atana 2 Bin 953 TL Ceza

beylikduzu-nde-cop-atana-2-bin-953-tl-ceza

Beylikdüzü Belediyesinden Yeni Uygulama

Beylikdüzü Belediyesi, çevre koruma, halk sağlığının muhafazası ve kent estetiğinin geliştirilmesi amacıyla yeni bir uygulama başlattı. 6 Kasım 2025 tarihinden itibaren, Beylikdüzü ilçe sınırları içinde cadde, sokak, park, yeşil alan ve kamuya açık yerlerde çöp atan veya çevreyi kirleten kişi ve işletmelere 2 bin 953 TL tutarında idari para cezası uygulanacak.

DENETİMLER SÜRGÜNDE

Belediye Meclisi tarafından kabul edilen “Çevre, Temizlik ve Görüntü Kirliliğine İlişkin Emir ve Yasaklar Yönetmeliği” doğrultusunda, belediye ekipleri düzenli denetimlerini gerçekleştiriyor. Yapılan denetimlerde, işletmelere kapılarının önünü temiz tutmaları ve evsel atıklarını ağzı kapalı poşetler içerisinde, belirlenen saatlerde çöp konteynerlerine atılması gerektiği tebliğ ediliyor.

CEZAİ İŞLEM UYGULANIYOR

Çevreyi kirleten, yere çöp atan ve yönetmelik gerekliliklerine uymayan bireyler ve işletmeler hakkında cezai işlem uygulanıyor. Bu uygulamanın amacı, çevre kirliliği ile mücadele etmek ve halk sağlığını korumak olarak belirleniyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Kırıkkale’de Otomobil ile Minibüs Kafa Kafaya Çarpıştı

Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında bir otomobil ve minibüs çarpıştı. Olayda iki kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Gündem

Beykoz’da Dron Destekli Trafik Denetimi Uygulandı

Beykoz'da drone ile yapılan trafik denetiminde, kurallara uymayan 43 araç için toplamda 93 bin 183 lira ceza kesildi.
Gündem

Alkollü Sürücü Refüje Çıktı: Yaralı Minibüs Kazası

Gazipaşa'da bir minibüs, kontrolden çıkarak refüjdeki bir ağaca çarptı. Kazada yaralanan sürücünün alkollü olduğu tespit edildi.
Gündem

Bolu’da Kontrolden Çıkan Otomobil Refüje Çarptı

Bolu'da bir otomobilin kontrolden çıkarak refüje çarpması sonucu meydana gelen kazada can kaybı olmadı, yalnızca maddi hasar oluştu.
Gündem

14 Yaşındaki Kız Çocuğu Balkondan Düştü

Aksaray'da bir 14 yaşındaki kız, 3. kattaki balkondan düşerek 2. kattaki bir dairenin balkonuna çakıldı ve ağır yaralandı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.