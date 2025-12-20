Beşiktaş Antrenmanında Taktik Çalışmalar Tamamlandı 03:00 — 20 Aralık 2025 Paylaş WhatsAppTwitterFacebookLinkedinReddItEmailCopy URLYazdır Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde, antrenman BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirildi. ANTRENMAN DETAYLARI Antrenman, 5’e 2 top kapma çalışmasıyla başladı ve ardından uygulanan taktik çalışması ile tamamlandı. FLAŞ FLAŞ FLAŞ Gündem D-650 Karayolunda Trafik Kazası: Otomobil Tarlaya Devrildi Adapazarı'nda bir hafif ticari araçla çarpışan otomobil, devrildi. Kazada 5 kişi yaralandı. 13 dakika önce yayınlandı! Gündem Kırıkkale’de Otomobil ile Minibüs Kafa Kafaya Çarpıştı Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında bir otomobil ve minibüs çarpıştı. Olayda iki kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. 33 dakika önce yayınlandı! Gündem Beykoz’da Dron Destekli Trafik Denetimi Uygulandı Beykoz'da drone ile yapılan trafik denetiminde, kurallara uymayan 43 araç için toplamda 93 bin 183 lira ceza kesildi. 53 dakika önce yayınlandı! Gündem Alkollü Sürücü Refüje Çıktı: Yaralı Minibüs Kazası Gazipaşa'da bir minibüs, kontrolden çıkarak refüjdeki bir ağaca çarptı. Kazada yaralanan sürücünün alkollü olduğu tespit edildi. 1 saat önce yayınlandı! Gündem Bolu’da Kontrolden Çıkan Otomobil Refüje Çarptı Bolu'da bir otomobilin kontrolden çıkarak refüje çarpması sonucu meydana gelen kazada can kaybı olmadı, yalnızca maddi hasar oluştu. 1 saat önce yayınlandı!