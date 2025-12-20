Beşiktaş Antrenmanında Taktik Çalışmalar Tamamlandı

besiktas-antrenmaninda-taktik-calismalar-tamamlandi

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde, antrenman BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirildi.

ANTRENMAN DETAYLARI

Antrenman, 5’e 2 top kapma çalışmasıyla başladı ve ardından uygulanan taktik çalışması ile tamamlandı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

D-650 Karayolunda Trafik Kazası: Otomobil Tarlaya Devrildi

Adapazarı'nda bir hafif ticari araçla çarpışan otomobil, devrildi. Kazada 5 kişi yaralandı.
Gündem

Kırıkkale’de Otomobil ile Minibüs Kafa Kafaya Çarpıştı

Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında bir otomobil ve minibüs çarpıştı. Olayda iki kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Gündem

Beykoz’da Dron Destekli Trafik Denetimi Uygulandı

Beykoz'da drone ile yapılan trafik denetiminde, kurallara uymayan 43 araç için toplamda 93 bin 183 lira ceza kesildi.
Gündem

Alkollü Sürücü Refüje Çıktı: Yaralı Minibüs Kazası

Gazipaşa'da bir minibüs, kontrolden çıkarak refüjdeki bir ağaca çarptı. Kazada yaralanan sürücünün alkollü olduğu tespit edildi.
Gündem

Bolu’da Kontrolden Çıkan Otomobil Refüje Çarptı

Bolu'da bir otomobilin kontrolden çıkarak refüje çarpması sonucu meydana gelen kazada can kaybı olmadı, yalnızca maddi hasar oluştu.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.