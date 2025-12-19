Çankaya Lisesinde Öğrencilere Disiplin Cezası Verildi

ÇANKAYA İLÇESİNDE SKANDAL GÖRÜNTÜLER

Çankaya’da bulunan Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi’nde eğitim gören bazı öğrencilerin fizik öğretmeni M.C. ile dalga geçtiği anların yer aldığı görüntüler sosyal medyada yayımlandı. Okul yönetimi, bu görüntüler üzerine harekete geçerek disiplin soruşturması başlattı.

DİSİPLİN SÜRECİ TAMAMLANDI

Geçtiğimiz ay meydana gelen olayla ilgili olarak toplamda 7 öğrenci hakkında başlatılan disiplin süreci tamamlandı. Hazırlanan rapor doğrultusunda, öğrencilerden 5’ine örgün öğretim dışına çıkarma cezası uygulanırken, 2 öğrenciye ise okul değiştirme cezası verildi.

