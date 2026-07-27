AGS Adaylarından Kolay Sınav Yorumu

Eğitim
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Akademi Giriş Sınavı, Türkiye genelinde birçok merkezde gerçekleştirildi ve adaylar sınav süresince çeşitli konularda değerlendirildi.
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Akademi Giriş Sınavı’nın (AGS) ilk oturumu 81 il ve KKTC’nin başkenti Lefkoşa’da toplam 103 sınav merkezinde yapıldı. Sınavda 1031 bina ve 17 bin 92 salon kullanıldı. Adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmadı. Sınav saat 10.15’te başladı. Adaylara çoktan seçmeli 80 soru yöneltildi. Bu soruları yanıtlamak için 110 dakika süre tanındı.

SINAVDA BEŞ ANA ALANDA SORU YÖNELTİLDİ

Adayların bilgi ve yeterlilikleri beş alanda değerlendiriliyor. Bu alanlar Sözel ve Sayısal Yetenek, Tarih, Türkiye Coğrafyası olarak belirlendi. Ayrıca Eğitim Bilimleri de sınav kapsamına alındı. Türk Milli Eğitim Sistemi ile Mevzuat da değerlendirme konuları arasında yer aldı. Mevzuat kısmında Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, İnsan Hakları Hukuku ve ilgili kanunlar bulunuyor.

SORULARIN KOLAY OLDUĞU YÖNÜNDE YORUMLAR YAPILDI

Sınav sonrasında adaylar sosyal medyada görüşlerini paylaştı. İlk yorumlarda soruların genel olarak kolay olduğu belirtildi. Adayların genel kanaati bu yönde oluştu. Sınava giren adaylar soruların zorluk derecesi hakkında yorum yaptı.

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