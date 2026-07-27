Ağustos’ta Norm Fazlası Öğretmenlere Resen Atama

Milli Eğitim Bakanlığı, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde kadro dengesini sağlamak amacıyla son bir yer değişikliği süreci başlatıyor. Özür grubu tayinlerinin ardından bu son aşama norm fazlası öğretmen ataması olarak yürütülecek. Süreç belirlenen takvime göre adım adım ilerleyecek.

DERS YÜKÜ DAĞITIMIYLA SÜREÇ BAŞLIYOR

Okul yöneticileri kurumlarındaki ders yükü dağılımını tamamlayacak. Ardından il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri norm fazlası öğretmenleri belirleyecek. Aynı zamanda öğretmen ihtiyacı olan kurumlar da tespit edilecek.

RESEN ATAMAYLA YERLEŞTİRME YAPILACAK

Kendi tercihiyle atanamayan öğretmenler resen yerleştirilecek. Bu işlem önceki dönemlerdeki gibi uygulanacak. Atamalar 31 Ağustos’ta kadrolu ve sözleşmeli olarak yapılacak.

NORM FAZLASI ATAMA TAKVİMİ BELİRLENDİ

Norm fazlası öğretmenler 17-19 Ağustos’ta belirlenecek. İtiraz süreci 20-21 Ağustos’ta yapılacak. Kesin sonuçlar 24 Ağustos’ta ilan edilecek. Başvurular 26-28 Ağustos’ta alınacak. Kadrolu ve sözleşmeli atamalar 31 Ağustos’ta gerçekleştirilecek. Tebligat ve ilişik kesme işlemi 1 Eylül’de tamamlanacak.