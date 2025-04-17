Ahmet Ağırman’ın Yeni Görevi Kutlandı

AHMET AĞIRMAN’IN ATANMASI BÜYÜK SEVİNÇ YARATTI

Ahmet Ağırman’ın Türkiye Varlık Fonu Başkan Yardımcılığına atanması, memleketi Erzurum’un Oltu ilçesinde sevinçle karşılandı. İstanbul Finans Merkezi’nde görev yaparken Türkiye Varlık Fonu’na Başkan Yardımcısı olarak atanan Ağırman’ın bu yeni pozisyonu, Oltulular tarafından coşkuyla karşılandı.

OLTULULAR İÇİN BİR GURUR KAYNAĞI

Hemşerileri, Ağırman’ın bu önemli görevde bulunmasından duydukları mutluluğu ifade ederek, kendisine yeni görevinde başarılar diledi. Oltulular, Ahmet Ağırman’ın bilgi ve tecrübesiyle Türkiye Varlık Fonu’na değer katacağına inandıklarını belirtti. Hemşerilerinin böyle kritik ve stratejik bir pozisyona layık görülmesi, ilçe genelinde büyük bir gurur kaynağı oldu.