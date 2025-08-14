“Hatay Havalimanı’nda Onarım Devam Ediyor”

HATAY HAVALİMANI ONARIM ÇALIŞMALARI HIZLA DEVAM EDİYOR

6 Şubat 2023 depremlerinde zarar gören Hatay Havalimanı’ndaki onarım ve geliştirme faaliyetleri kesintisiz olarak ilerliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yürütülen birinci etap çalışmalarında sona yaklaşıldığını belirtti. Ayrıca, Eylül ayında yeni yardımcı pist ve apronun hizmete gireceğini açıkladı.

YENİ PİST VE APRON HİZMETE GİRECEK

Depremde hasar gören havalimanında yürütülen onarım ve geliştirme faaliyetlerinin aralıksız sürdüğünü vurgulayan Bakan Uraloğlu, pistin 2 bin 82 metrelik bölümündeki güçlendirme ve iyileştirme çalışmaları neticesinde çift yönlü uçuş operasyonlarının 29 Mart 2024’te yeniden başlayacağını hatırlattı. Eylül ayında, 2 bin 720 metre uzunluğundaki yeni yardımcı pistin ve 10 uçak kapasiteli apronun faaliyete geçeceğini kaydeden Uraloğlu, “Söz konusu pist ile apron geçişini sağlayacak bağlantı taksi yolu, yeni regülatör ve ısı merkezi binalarını da tamamlayarak hizmete alacağız” dedi.

ANA PİST YENİLENİYOR

Uraloğlu, ana pistin yenilenme çalışmalarının da sürdüğünü, hızlı çıkış ve bağlantı taksi yolları, çevre duvarı, terminal binası güçlendirmesi ve diğer yapısal iyileştirme faaliyetlerinin devam ettiğini aktardı. Bu çalışmaların, Hatay Havalimanı’nın operasyon kapasitesini artıracağını, hava trafiğine uygun saat aralıklarının uzayacağını ve park kapasitesine bağlı olarak sefer sayısının da artabileceğini ifade etti.