Silah Kaçakçılarına Operasyon Yapıldı

ANTALYA’DA BAŞARILI OPERASYON

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Serik Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla silah kaçakçılarına yönelik başarılı bir operasyona imza atıyor. Serik ilçesinde ikamet eden beş şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonla önemli bir başarı elde edildi.

EVLERDE YAPILAN ARAMALAR

Operasyon sırasında evlerde gerçekleştirilen aramalarda, toplamda 5 adet ruhsatsız 9 mm tabanca, 6 adet tabanca mermisi, 8 adet av tüfeği, 100 adet av tüfeği fişeği, 6 adet şarjör, 1 adet kılıç ve 3 kök kenevir bitkisi ele geçiriliyor.

GÖZALTILAR VE ADLİ SÜREÇ

Düzenlenen operasyon kapsamında yakalanan 5 şüpheli gözaltına alınıyor. Gözaltına alınan kişiler hakkında adli tahkikat süreci başlatılıyor. Bu operasyon, jandarma ekiplerinin silah kaçakçılığıyla mücadeledeki kararlılığını bir kez daha gözler önüne seriyor.