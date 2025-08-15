hindistan-da-sel-felaketi-40-can-kaybetti

HINDİSTAN’DA ŞİDDETİ YAĞIŞLAR SEL OLUŞTURDU

Hindistan’ın Cemmu ve Keşmir eyaletlerinde etkili olan yoğun yağışlar, sel felaketine yol açtı. Yetkililerin verdiği bilgilere göre, Kishtwar bölgesindeki Chashoti köyünde meydana gelen selde, 2’si ordu mensubu olmak üzere en az 40 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca, sel sonucunda 120’den fazla kişi yaralanırken, 220’den fazla kişinin kaybolduğu belirtildi.

KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yetkililer, Ulusal Afet Müdahale Gücü (NDRF) ve Eyalet Afet Müdahale Gücü’nün (SDRF) yanı sıra asker, polis ve yerel gönüllülerin katılımıyla yürütülen kurtarma çalışmalarında 120 kişinin kurtarıldığını aktardı. Ayrıca, afet anında bir aşevinin gıda dağıtımını gerçekleştirdiği ve bu dağıtım esnasında bazı kişilerin selin akıntısına kapıldığı bilgisi geldi. Durumun ciddiyetini göz önünde bulunduran yetkililer, yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğunu ve ölü sayısının artabileceğini dile getirdi.

HÜKÜMETTEN TAZİYE MESAJLARI

Hindistan İçişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, hükümetin durumu yakından takip ettiği ve her koşulda Cemmu ve Keşmir halkıyla dayanışma içinde olduğu ifade edildi. Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Cumhurbaşkanı Draupadi Murmu, selde hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti. Modi, “Afetten etkilenen herkese en kısa zamanda yardım ulaştırılması için gereken bütün çabaları sarf ediyoruz” şeklinde konuştu.