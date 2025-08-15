Doğal Sit Alanlarında Hayvanlar İçin Alanlar

SAHİPSİZ HAYVANLARA DESTEK

Kesin korunacak alanlar dışındaki doğal sit alanlarında, sahipsiz hayvanlar için bakımevleri ve doğal yaşam alanları inşa edilebiliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bu alanlarda kurulacak hayvan bakımevleri ve doğal yaşam alanları hakkında yeni bir ilke kararı aldı. Resmi Gazete’de yayımlanan bu karar ile birlikte, korunması gereken hassas alanlar ve 1. derece doğal sit alanları dışında kalan bölgelerde, ekolojik değerler, doğal yapı, siluet ve peyzaj özellikleri dikkate alınarak ilgili Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu bir değerlendirme yapacak.

KOMİSYONDAN İZİN GEREKİYOR

Eğer komisyon uygun görürse, koruma amaçlı imar planı veya geçiş dönemine uygun koruma esasları ve kullanım şartları çerçevesinde sahipsiz hayvanlar için bakımevleri ve doğal yaşam alanlarının kurulmasına izin verilebilecek. Bu karar, 23 Temmuz’da yapılan toplantıda oy birliğiyle alındı.