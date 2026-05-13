AJet’ten Gençlere Yüzde 30 İndirim Fırsatı

AJet, genç yolculara özel yeni indirim fırsatı sundu.

GENÇ YOLCULAR İÇİN YÜZDE 30 İNDİRİM

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne seyahat etmeyi planlayan 12-27 yaş aralığındaki yolcular, AJet’in başlattığı indirim kampanyasından yararlanarak biletlerini yüzde 30 indirimli olarak alabilecek. Şirket yetkilileri, bu indirimli biletlerin bugün saat 11.00 itibarıyla satışa sunulduğunu duyurdu. Kampanya, yarın saat 23.59’a kadar aktif olacak.

BİLETLER MOBİL UYGULAMA VE İNTERNET SİTESİNDEN ALINABİLİR

Genç yolcuların erişimine açılan indirimli biletler, 6 Ekim-22 Aralık 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Kuzey Kıbrıs uçuşları için geçerli olacak. Biletler, AJet’in mobil uygulaması ve resmi internet sitesi aracılığıyla satın alınabilecek.

KOLTUK SEÇİMLERİ DE İNDİRİMLİ

İndirim kampanyası, sadece uçak biletleriyle sınırlı kalmayarak, tüm koltuk seçimlerini de kapsıyor. Açıklamalara göre, yolcular koltuklarını da yüzde 30 indirimle seçme imkanı bulacak. Ayrıca, kampanya kapsamında kabin bagajı hizmeti 150 TL karşılığında sunulacak.

