AK Parti’nin Terörsüz Türkiye Raporu Meclis’e Sunuldu

AK PARTİ RAPORUNU MECLİS’E SUNDU

AK Parti’nin terörsüz Türkiye süreci çerçevesinde hazırladığı rapor, Meclis Başkanlığı’na iletildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın rapor üzerinde istediği eklemelerle birlikte, son hali 53 sayfadan 60 sayfaya çıkarıldı. 15 başlıktan oluşan raporda “umut hakkı” vurgusunun yer almadığı belirtildi. PKK terör örgütü üyelerinin entegrasyonu için Ceza Hukuk Sistemi içerisindeki adımlar önerilen raporda, kendini fesheden terör örgütüne özel bir yasal düzenleme önerisinin yapılabileceği ifade ediliyor. Ayrıca, raporda SDG’nin Şam yönetimine entegrasyonunu kapsayan 10 Mart Mutabakatı’na riayet etmesi koşulu da öne sürülüyor. Raporda PKK mensuplarının rehabilitasyonu ile ilgili vurgu yapılıyor.

ÜÇ ÖNEMLİ GÖRÜŞME GERÇEKLEŞECEK

Süreçle ilgili art arda üç önemli görüşmenin yapılması planlanıyor. İlk görüşme bu hafta sonu gerçekleşecek. 20 Aralık Cumartesi günü, AK Parti ile DEM Parti kurmayları saat 14.00’te bir araya gelecek.

PAZARTESİ İKİ TOPLANTI YAPILACAK

Bu görüşmenin ardından, pazartesi günü iki ayrı önemli toplantı gerçekleştirilecek. İlk toplantı DEM Parti heyeti ile CHP arasında gerçekleşecek ve iki partinin yetkilileri saat 12.00’de buluşacak. CHP-DEM Parti görüşmesi sonrasında ise komisyonun koordinatör grup başkanvekilleri saat 16.00’da bir araya gelecek.

CHP, MECLİS’E RAPOR SUNDU

MHP ve DEM Parti’nin ardından CHP de süreci ele alan raporunu tamamlayarak TBMM Başkanlığı’na sundu.

MHP’DEN CHP’YE TEPKİ

MHP’den CHP’nin Meclis’e sunduğu süreç raporuna eleştiriler geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile “Raporda günlük politik söylemlerinin dışında süreçle ilgili yeni bir şey yok” sözleriyle tepki gösterdi. Yıldız, “Siyasetin sorumluluk gerektiren ciddi bir iş olduğunu unutuyoruz galiba.” dedi.

DEM HEYETİ MHP İLE GÖRÜŞTÜ

DEM Parti İmralı heyeti, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile 11 Kasım tarihinde Meclis’te bir toplantı gerçekleştirmişti. Görüşmenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Pervin Buldan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile verimli bir görüşme yapıldığını aktardı. Buldan, süreçte ikinci aşamaya geçildiğini ve artık yasal bir zemine ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Bahçeli ise “Pervin Hanım her konuyu açıklıkla ifade ettiler. Her cümlesine imzamı atıyorum.” ifadelerini kullandı. Heyet, Bahçeli ile görüşmeden önce DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı da ziyaret etmişti.