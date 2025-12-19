Fenerbahçe’de Youssef En-Nesyri Transfer Süreci Başladı

FENERBAHÇE’DE ÜÇ FUTBOLCU YOLCU

Fenerbahçe’de Sebastian Szymanski, Youssef En-Nesyri ve Rodrigo Becao’nın ara transfer döneminde kulüpten ayrılması bekleniyor. Yapılan açıklamalara göre, Körfez ülkelerinde mücadele eden takımlar, özellikle Youssef En-Nesyri’nin durumunu dikkatle izliyor. Katar Yıldızlar Ligi’nde yerli statüsünde değerlendirilen En-Nesyri için Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek’in transfer görüşmelerine başladığı öne sürüldü.

Özek’in geçtiğimiz günlerde Katar’a giderek çeşitli transfer görüşmeleri gerçekleştirdiği bildiriliyor. Hem Katar hem de Suudi Arabistan Ligi’nden birçok takımın radarında olan En-Nesyri’nin, kariyerini Körfez ülkelerinde devam ettirme fikrine sıcak baktığı iddia ediliyor.

Faslı futbolcunun transferinde, Afrika Uluslar Kupası’ndaki performansının büyük rol oynaması bekleniyor. Oyuncuyla ilgilenen kulüpler, En-Nesyri’nin bu turnuvadaki performansını detaylı bir şekilde takip edecek. Youssef En-Nesyri, 19.5 milyon euroluk bonservis bedeliyle, Kerem Aktürkoğlu’ndan önce Fenerbahçe’nin en pahalı transferi olma unvanını almıştı. Fenerbahçe formasıyla 77 maçta 38 gol ve 8 asist yaparak önemli bir katkı sağladı.