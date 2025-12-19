Şam-SDG-ABD Anlaşmasında Görüşmeler Hız Kazandı

Suriye Hükümeti ve SDG Arasındaki Görüşmeler Hız Kazanıyor

Suriye hükümeti, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ve ABD yetkilileri, Mart ayında sağlanan anlaşmanın kapsamı çerçevesinde SDG güçlerinin Suriye devletine entegrasyonuyla ilgili ilerleme kaydetmeye çalışıyor. Konuya dair bilgi sahibi kaynaklardan edinilen bilgilere göre, anlaşmanın uygulanmasında yaşanan gecikmelere rağmen son günlerde görüşmelerde bir hızlanma gözlemleniyor. Ancak, Şam, SDG ve bazı Batılı kaynaklar büyük bir ilerlemenin gerçekleşmesini beklemediklerini ifade ediyor.

Görüşmelerin durumu hakkında bilgi veren bir Suriyeli, bir Batılı ve üç SDG yetkilisine göre, Suriye geçici hükümeti, SDG’ye belirli düzenlemeleri içeren bir teklif sundu. Bu teklif, yaklaşık 50,000 SDG üyesinin üç ana tümen ve daha küçük tugaylar halinde Suriye ordusuna entegrasyonunu, emir komutanlığının bir kısmının Şam’a devredilmesini ve SDG’nin kontrolündeki topraklara Suriye ordusunun girmesine izin verilmesini içeriyor. Teklifin SDG tarafından kabul edilip edilmediği ise henüz belirsiz. Kaynaklar, tarafların son anda bir anlaşma sağlama ihtimalinin düşük olduğunu ve mutabakata varmak için görüşmelerin devam etmesi gerektiğini belirtiyor.

Tarafların anlaşmaya “hiç olmadığı kadar yakın” olduğunu vurgulayan bir SDG yetkilisi, anlaşmanın yıl sonuna kadar yürürlüğe girmesi hususunda kararlılık sergilediklerini, bu sürenin ancak SDG’nin “geri adım atamayacağı” ilerlemelerin sağlanması durumunda uzatılabileceğini ifade etti. Daha önce de belirtilen görüşmelere göre, SDG yetkilileri belirlenen takvimden daha çok anlaşmanın içeriğine önem verdiklerini ve adil bir entegrasyon sağlamak için görüşmeleri sürdürme kararlılığını vurguladılar. SDG’nin özerk bölgesinin yöneticisi Sihanouk Dibo, “Anlaşmanın geçerliliğini en kesin şekilde garanti altına alacak unsur içeriktir, verilen süreler değil” diyerek, anlaşmadaki tüm maddelerin üzerinde mutabakat sağlanmasının 2026 ortasına kadar uzanabileceğini belirtti.

Ekim ayında, SDG, üç coğrafi bölgeye ve tugaya ayrılmayı gündeme getirmişti. Bu talebin Şam’dan gelen teklife yansıtılarak SDG’nin bölgedeki kontrolünden vazgeçmesine yol açıp açmayacağı ise belirsizliğini koruyor. Şam’dan gelen teklifse, SDG’nin temsilcisi Abdel Karim Omar tarafından, “anlaşmazlık ve gecikmelere yol açabilecek lojistik ve idari detayları” barındırdığı ifade edildi. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü de ABD’nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye özel temsilcisi Tom Barrack’ın, SDG’nin Şam’a entegrasyonu için süregelen ivmeyi korumak adına taraflar arasında diyaloga aracılık etmeye devam ettiğini belirtti. Ayrıca, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye’nin askeri müdahale niyetinde olmadığını, ancak SDG’ye yönelik sabrın tükenmekte olduğunu vurguladı.