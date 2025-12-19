Ezgi Eyüboğlu Ve Diğer 7 Kişi Gözaltında

Oyuncu Ezgi Eyüboğlu’nun da aralarında bulunduğu 8 kişi, uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NCA YÜRÜTÜLÜYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na bağlı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından uygulanan soruşturma çerçevesinde bazı ünlü şahısların uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanma ihtimaline ilişkin somut şüphelere ulaşıldığı belirlendi. Soruşturma çerçevesinde İrem Sak, Danla Biliç, Mümine Senna Yıldız, Aleyna Tilki, Melisa Döngel, Yusuf Güney ve Cihan Şenözlü hakkında “uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak”, “kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” suçlamalarıyla gözaltı kararı çıkarıldığı bildirildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLA GÖZALTINA ALINDILAR

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarıyer, Eyüpsultan, Şişli, Üsküdar, Bakırköy ve Esenyurt’ta yer alan 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Bu operasyonda oyuncu İrem Sak, sosyal medya fenomeni Danla Biliç, Mümine Senna Yıldız ve şarkıcı Aleyna Tilki gözaltına alındı. Ayrıca, adreslerinde bulunamayan Melisa Döngel, Yusuf Güney ve Cihan Şenözlü’nün yakalanması için arama çalışmaları devam ediyor.

MÜMİNE SENNA YILDIZ’IN EVİNDE UYUŞTURUCU BULUNDU

Ayrıca, şüpheli Mümine Senna Yıldız’ın ikametinde gerçekleştirilen aramada 5 gram esrar ve esrar öğütme aparatı ele geçirildi. Soruşturmanın detayları ve gözaltındaki isimlerle ilgili süreç devam ediyor.