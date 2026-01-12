AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Kritik Değerlendirmeler

AK PARTİ MYK TOPLANTISI SONA ERDİ, AÇIKLAMALAR YAPILDI

AK Parti Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi. Toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık etti. Toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bir basın toplantısı düzenleyerek gündemdeki konulara dair değerlendirmelerde bulundu. Çelik, Halep’e saldıran meskun SDG’ye hitaben “Terörsüz bölge sürecini sabote etmesin” uyarısında bulundu.

GÖSTERİLERE DİKKAT ÇEKİLDİ

Sözcü Çelik, İran’daki gösterilere de dikkat çekerek, bu sorunların çözülmesinin sadece toplumun kendi dinamikleriyle gerçekleşmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun içinde bulunduğu durumun etkilerinin sürdüğünü söyleyen Çelik, “Biz her zaman Venezuela’nın yanındayız.” dedi.

SURİYE HÜKÜMETİ TAVRINI ORTAYA KOYDU

Ömer Çelik’in açıklamalarında, Suriye’de gelişen önemli durumların hatırlatıldığını aktardı. Çelik, “SDG terör örgütünün 10 Mart Mutabakatı’na uyması gerektiğini daha önce ifade etmiştik.” diyerek, sivil alanlara ve kamu kurumlarına yönelik saldırıların sorunların daha da büyümesine neden olduğunu belirtti. Suriye hükümetinin tavrını netleştirdiğini söyleyen Çelik, sürecin istikrarla sonuçlanmasının önemli olduğunu vurguladı. Gazze’ye insani yardımın ulaşmasında uluslararası toplumun iradesinin önemli olduğunu ifade etti.

SDG’Yİ CESARETLENDİREN FAİLLER

Çelik, Suriye’nin toprak bütünlüğü ve egemenliğinin korunmasının hassas bir konu olduğunu belirtti. SDG’nin 10 Mart mutabakatına uymadığı süre boyunca sorunların devam edeceğini aktaran Çelik, bu sürede SDG’nin çeşitli müzakerelerden kaçtığını gözlemlediklerini, “SDG soykırımcı siyaset odakları tarafından cesaretlendirilmektedir.” ifadesini kullandı.

DÜZENİ BOZAN MÜDAHALELER

Olayların daha da büyümesini sağlayan Kandil’in doğrudan müdahalesinin görüldüğünü ifade eden Çelik, “Bu bir Arap-Kürt çatışması değil.” dedi. Kürtlerin güvenliği açısından tehdit oluşturacak durumların bertaraf edilmesi gerektiğini vurguladı. Sivillerin SDG unsurlarından zarar görmemesi için irade konulmasının önemine değindi.

TÜRKİYE’NİN ROLÜ VURGULANDI

Suriye’nin iç barışının sağlanması ve ulusal egemenliğin korunması gerektiğini belirten Çelik, “Terör gündemden kalkacak.” diyerek 10 Mart Mutabakatı ile ilgili adımlar atılacağını söyledi. Türkiye’nin terörsüz bir bölge için katkılarının önemine dikkat çekti. Çelik, “Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge sürecinin ne kadar kıymetli olduğunu bir kere daha gösterdi.” dedi.

GAZZE İLE İLGİLİ UYARILAR

Gazze’deki durum ile ilgili eleştirilerini şiddetle ifade eden Çelik, Gazze içerisinde İsrail tarafından yeni bir sınır belirlenmeye çalışıldığını ve bunun kabul edilemeyeceğini belirtti. Gazze’nin işgalinin meşrulaştırılmasına yönelik yaklaşımların yanlış olduğunu vurguladı. Dış politika alanında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yoğun temas trafiğinden de bahsederek, ülke içindeki illegal yapıların çözülmesi konusunda çalışmalar yapılacağını kaydetti.

İRAN İLE BAĞLANTILI ENDİŞELER

Çelik, İran’da kaos çıkmasını istemediklerini belirtti ve bu konunda dış müdahalelerin sorunları daha da derinleştireceğine vurguladı. Sorunların İran toplumunun kendi dinamikleri ile çözülmesi gerektiğini ifade eden Çelik, ülkeye yönelik dış müdahaleleri eleştirdi.

VENEZUELA’YA DESTEK VURGUSU

Son olarak, Venezuela’da devam eden duruma dair de açıklamalarda bulunan Çelik, Türkiye’nin her zaman Venezuela’nın yanında olduğunu dile getirdi. Ülkenin bağımsızlığına, egemenliğine, iç barışına ve istikrarına yönelik adımların öneminden bahsetti. Venezuela halkının barış içinde mutlu bir geleceğe sahip olmasını istediğini belirtti.