Akın Gürlek Sandık Mesajı Verdi İBB Soruşturması Sürecinde

Tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 23 Mart 2025 tarihinden bu yana İBB soruşturması nedeniyle Silivri Cezaevi’nde bulunuyor. İstanbul Üniversitesi’nden 31 yıl önce almış olduğu diplomasının iptaliyle ilgili olarak 18 Mart’ta dava açan İmamoğlu, mezun olduğu üniversiteye Adalet Bakanı Akın Gürlek’i de davet etti.

AKIN GÜRLEK’İN VURGU YAPTIĞI HUKUK ZİNCİRİ

İmamoğlu’nun diplomasıyla ilgili bir sürecin işlediğini belirten İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, “Burada yürüyen bir hukuk zinciri vardı. YÖK incelemelerini yaptı. Bu kadar usulsüzlük varken, bunları görmezden gelseydik, biz görevi ihmal etmiş olurduk.” dedi. Akın Gürlek, Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) tarafından düzenlenen Siyaset Okulu programında yaptığı konuşmada sandık konusuna da değindi.

Gürlek, 12 Eylül 1980 darbesinin siyasi hayatı askıya aldığını ve milletin iradesinin göz ardı edildiğini hatırlatarak, “Millet aklı her defasında ayağa kalkarak vesayet duvarını yıktı” ifadelerini kullandı. Hür seçim atmosferinin milletin elindeki önemli bir argüman olduğunu belirten Gürlek, şu sözleri sarf etti:

“Darbecilerin ve cuntacıların anlayamadığı şudur; tarihin onlara yaptıklarının yanlış olduğunu defalarca yüzlerine vurulmasına rağmen milletimizin teslim olmayışı, geri çekilmeyişi ve aşağılanma hislerinin yok oluşu tarihi bir gerçektir. Zamanı geldiğinde milli iradenin yansıdığı seçim sandığının kurulmasıyla birlikte millet elindeki tek argüman olan hür seçim atmosferini çok iyi kullanmayı bilmektedir. Bu millet sandıkla konuşur, iradesini yeniden ortaya koyar ve kendisine çizilmek istenen sınırları aşmasını bilir.”