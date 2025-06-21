Aksesuarsız Giremeyen Aday Ağladı

SINAVIN BAŞLANGICI VE ÖĞRENCİ YOĞUNLUĞU

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından organize edilen YKS’nin ilk oturumu, saat 10.15’te başladı. Öğrenciler sınav salonlarına saat 10.00 itibarıyla giremiyor. Akdeniz Üniversitesi önünde sabah saatlerinden itibaren yoğun bir öğrenci kalabalığı oluştu. Üniversite çevresindeki trafik yoğunluğu, bazı öğrencilerin sınava zamanında ulaşmasını zorlaştırdı. Sınav giriş kapısına ulaşan ancak trafik nedeniyle fakültesine geç kalacak duruma gelen Kıraç Ercan’a motosikletli bir trafik polisi yardım etti. Öğrenciyi motosikletine alarak kaskını veren polis memuru, Ercan’ı hedeflediği fakülteye kadar götürdü. Ercan, fakülte önünde motosikletten indikten sonra “Sen olmasan yetişemezdim” diyerek polise teşekkür etti. Polis memuru ise Ercan’a başarı dileyerek görevine döndü.

AİLELERİN HEYECANI VE BEKLENTİLERİ

Sınav yapılacak fakültelerin önünde büyük bir heyecan hâkimdi. Çocuklarını sınava getiren aileler, fakülte önlerinde oturarak bekledi. Adaylar, kontrollerden geçtikten sonra sınav salonlarına alındı. Bu süreçte görevliler, sınav saatinin yaklaştıkça kalan süreyi bağırarak duyurmaya çalıştı.

Kapının kapanış saatine 2 dakika kala sınav salonuna gelen bazı adaylar, büyük bir panik yaşadı. Eşyalarını emanete bırakmak isteyenler, kapıda bekleyen aileler tarafından yardımcı olundu. Aileler, zaman kaybetmemek adına eşyaları kendileri emanete bıraktı.

Sınava 10 dakika kala kapıya gelen bir aday, kulağındaki piercing ve küpe gibi aksesuarlar nedeniyle içeri giremeyince sıkıntı yaşadı. Dışarıda bir süre aksesuarlarını çıkarmaya çalışan adaya kapıda bekleyen aileler yardım etmeye çalıştı. ‘Son 1 dakika’ uyarısıyla birlikte aday, aksesuarlarını çıkartmaya çalışırken görevliler, aday ve yardımcı olmaya çalışan kadın için kapıyı açmadı. Kapı kapandıktan sonra, yardımcı olanlar adaya destek veremedi.

Kapıdan içeri alınmayan aday, ağlayarak kapı girişinden uzaklaşmak zorunda kaldı. Yardımcı olmaya çalışanlar ise “1 sene emek veriyor çocuklar. Bu kadar yapmayın yazık ya” diyerek tepki gösterdi. Kapının kapanmasının ardından içeri girmek isteyen bir başka aday da kapıdan geri döndü. Kapı arkasındaki polise girmek istediğini söyledi, ancak olumsuz yanıt aldı.

Adayın aksesuarlarını çıkarmasında yardımcı olmaya çalışan Merve Mavi, “Çok heyecanlıyız, duyguluyuz umarım emeklerimiz boşa çıkmaz. İnşallah hayırlısıyla Rabbim güzel bir şekilde puanlamasını nasip eder. Sınav belgesinde yazmasına rağmen stres yapmış. Ama içeride de yardımcı olabilirlerdi. Hepimiz çok üzüldük, yazık oldu, bütün emekleri boşa gitti” şeklinde düşüncelerini açıkladı.

Sınava giren çocuğunu bekleyen Adalet Kurt, “Burada sınava girmesi bizim için çok büyük mutluluk oldu. Bütün çocuklara başarılar diliyorum” dedi. Kapı önünde bekleyen Orhan Kurt ise sınava giren tüm adaylara başarılar diledi.